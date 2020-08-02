Corona virüs nedeniyle alınan toplu iş sözlemeleri görüşmelerinin iptalinin bitmesi ile birlikte taşeron ve kamu işçileri için kritik dönem yaklaşıyor. Son dakika taşeronlar... Taşeron işçiler basında üzerinde durulan zam oranı yüzde 15. Bu oran üzerinde durulmasının nedeni olarak ise hem asgari ücret zam oranı olması hemde enflasyon rakamlarının üzerinde olması gösteriliyor. Bunun dışında Çalışma Bakanlığı'nın da yüzde 10 bandının üzerinde bir zam teklif etmesi bekleniyor. Çalışma Bakanlığı'nın zam teklifi ve işçi sendikasının zam talebi için ele alınan oranlar bir değerlendirme olup henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Bu açıklamalar 2020 TİS görüşmeleri başlamasıyla kamuoyune duyurulacak. Peki taşerona kadro ve 4/D işçilerin maaş zammı 2020 ne kadar olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Sendikalar Hazırlık Yapıyor
Bilindiği gibi 18 Temmuz tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmesi yasaklarının son bulması ile birlikte sendikaların toplu iş görüşmeleri için taşeronlar ve kamu işçileri için hazırlıklarına hız verdikleri görüldü. Hatta bu noktada bazı sendikaların üyeleri ile iletişime geçerek yaşadıkları sorunlar ve taleplerle ilgili taleplerini belirtmeleri istendi. Bu sene yapılacak görüşmelerin çok daha sıkı ve kıyasıya pazarlıkların yaşanacağı bir toplu iş sözleşme görüşmeleri olacağı tahmin ediliyor.
Maaş Zammı Ve Toplu Sözleşme
"696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle işçilere yılda yüzde 4 artı yüzde 4 ücret artışı getirilmiştir
Devlet birimlerinde çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmelerinden beklentileri büyük. Mali haklarında yanında sosyal haklar da düzenleme olmasını talep eden taşeron işçiler maaşların iyi bir oranda artmasını bekliyorlar.
2020 toplu il sözleşmesinde görüşülmesi beklenen konular başında ise;
* Maaş zam oranları
* Tayin hakkı
* İkramiye ve destek ödemelerinin artması
* Yüzdelik dilim ile ek zam
* Görev tanımı
TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAM ORANLARI
Bu süreçte bakanlık ek düzenlemelerle taşeron işçilerin maaşlarını asgari ücret düzeyine çektiler. Bu kapsamda enflasyon oranlarının altında kalan düzeyde maaş zammı alan taşeron işçiler 2020 yılında bu sürecin değişmesini istiyorlar. Bu çerçevede maaşlara enflasyon oranlarının üzerinde ve refah payının da dahil edildiği bir zam isteyen taşeron işçiler için bazı değerlendirmeler sık sık dile getirilmeye başlandı. Taşeron işçiler için yapılan değerlendirmelerde şu oranlar öne çıktı.
* Çalışma Bakanlığı'nın taşeron işçi maaş zam oranı talebine ilişkin değerlendirmelerde yüzde 10 bandı ile yüzde 15 bandı arasında bir oran olabileceği öngörülüyor.
* İşçi tarafından talep edilecek olan zam oranları için ise yüzde 20 seviyesi ön planda tutuluyor.
Çalışma Bakanlığı'nın zam teklifi ve işçi sendikasının zam talebi için ele alınan oranlar bir değerlendirme olup henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Bu açıklamalar 2020 TİS görüşmeleri başlamasıyla kamuoyune duyurulacak.