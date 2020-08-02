TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAM ORANLARI

Bu süreçte bakanlık ek düzenlemelerle taşeron işçilerin maaşlarını asgari ücret düzeyine çektiler. Bu kapsamda enflasyon oranlarının altında kalan düzeyde maaş zammı alan taşeron işçiler 2020 yılında bu sürecin değişmesini istiyorlar. Bu çerçevede maaşlara enflasyon oranlarının üzerinde ve refah payının da dahil edildiği bir zam isteyen taşeron işçiler için bazı değerlendirmeler sık sık dile getirilmeye başlandı. Taşeron işçiler için yapılan değerlendirmelerde şu oranlar öne çıktı.

* Çalışma Bakanlığı'nın taşeron işçi maaş zam oranı talebine ilişkin değerlendirmelerde yüzde 10 bandı ile yüzde 15 bandı arasında bir oran olabileceği öngörülüyor.

* İşçi tarafından talep edilecek olan zam oranları için ise yüzde 20 seviyesi ön planda tutuluyor.

Çalışma Bakanlığı'nın zam teklifi ve işçi sendikasının zam talebi için ele alınan oranlar bir değerlendirme olup henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Bu açıklamalar 2020 TİS görüşmeleri başlamasıyla kamuoyune duyurulacak.