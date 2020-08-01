Taşeron işçilere ilk müjde geldi! 4D'li taşeron işçilere asgari ücret maaş düzenlemesi 2020 TİS ile gelir mi?

Kamuda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak olan zam görüşmeleri başlayacak. Görüşmelerin ana konusu maaş zammı olurken asgari ücretle ayarı ile yüzdelik dilim düzenlemesi de görüşmelerde yer alacak. İşte Çalışma Bakanlığı ile Türk İş Sendikası'nın masasında olacak konu başlıkları. Yüzdelik dilim ile asgari ücret maaş zammı düzenlemesi konusunda kamuoyu oluşması nedeniyle ise bu başlığın 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor. 2019 yılı ve 2020 yılında neticelenen mahkeme kararları kapsamında maaşlarında yüzdelik dilim düzenlemesi isteyen taşeron işçiler bu düzenlemenin 2020 TİS ile tüm işçiler için ele alınmasını talep ediyorlar. Ancak bu konuda ne sendikadan ne de Çalışma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?
Çalışma Bakanlığı ile Türk İş Sendikası'nın 2020 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin Ağustos ayı ile Eylül ayı döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.
2020 TİS görüşmeleri öncesinde en merak edilen düzenlemelerden birisi de görev tanımı. Binlerce taşeron işçi KHK ile kadroya alındıktan sonra görev tanımları olmadıkları gerekçesiyle farklı alanlarda görevlendirildiklerini ifade ettiler.
Kendi alanlarının çok dışında görevlerde çalıştırılan taşeron işçilerin bu alanda atabilecekleri adımlarda kısıtlı. Bu kapsamda zorluk yaşayan taşeron işçiler 2020 TİS ile bu sorunun çözülmesini istiyorlar. Kendi alanlarında, meslek gruplarında çalışmak isteyen 4/D'li personeller için yetkili sendikanın konuyu 2020 TİS görüşmelerine taşıması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLERE 2020 TİS İLE ÇİFTE ZAM GELİR Mİ?
Taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmelerinden ilk beklentileri maaş zam oranı. Bu noktada taşeron işçilere belli bir oranda zam yapılması bekleniyor. Bu zam oranları 6 aylık dönemler için belirlenecek. Türk İş Sendikası her 6 aylık dönem için ne kadar maaş zammı istediğini Çalışma Bakanlığı'na sunacak, Çalışma Bakanlığı'da ne kadar maaş zammı verebileceğini sendikaya iletecek. İki tarafın görüşmelerinden orta yol bulunması durumunda maaş zam oranı belli olacak. Burada konuşulan rakam ise yıllık yüzde 15 zam ancak bu oran net değil sadece gündemde yer alan değerlendirmelerde en sık kullanılan oran olarak göze çarpıyor.
Taşeron işçilerin 2020 Toplu İş Sözleşmesinden bekledikleri bir diğer düzenleme maaşların asgari ücret oranında yeniden belirlenmesi. Kadroya alınmadan önce ki maaşlarını o dönemin asgari ücretine oranını hesaplattıran bazı işçiler yerel mahkemelerde dava açmış ve bu davaları kazanmışlardı. Bu davalardan olumlu sonuç çıkmasının ardından ise taşeron işçilerin maaşları şuan yürürlükte olan zam oranına göre ayarlandı. İşçiler kazanılan davaların ardından tüm işçiler için düzenleme bekliyorlar. Ancak Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda bir düzenlemesi veya çalışmasının olup olmadığı bilinmiyor.
TAŞERON İŞÇİLERE MÜJDE GELDİ Mİ?
Maaşlarının enflasyon oranlarının üzerinde bir oranda yükselmesini bekleyen taşeron işçilerin maaşların belirlenmesinde geçtiğimiz her 6 ayda yapılan yüzde 4'lük zammın göz önünde bulundurulmasını istiyor. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde ise öne çıkan zam oranları arasında yüzde 10, yüzde 12 yüzde 12.5 ve yüzde 15 gibi oranlar konuşuluyor. Bunun dışında 2020 TİS ile görüşülmesi beklenen bir diğer konu asgari ücret düzenlemesi.
2019 yılı ve 2020 yılında neticelenen mahkeme kararları kapsamında maaşlarında yüzdelik dilim düzenlemesi isteyen taşeron işçiler bu düzenlemenin 2020 TİS ile tüm işçiler için ele alınmasını talep ediyorlar. Ancak bu konuda ne sendikadan ne de Çalışma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.
Yüzdelik dilim ile asgari ücret maaş zammı düzenlemesi konusunda kamuoyu oluşması nedeniyle ise bu başlığın 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor.
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Yüzdelik dilim düzenlemesi çıkması durumunda kadroya geçmeden önce asgari ücret alan bir işçi düzenleme olsa da asgari ücret alacak. Ancak o dönem asgari ücretten yüzde 5 daha yüksek ücret alan bir işçi bu dönem ki asgari ücrete göre yüzde 5 daha fazla ücret alacak.