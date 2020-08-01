2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na tüm okullara güvenlik görevlisi alımları başlayacak. İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) çalışması ile istihdam edilecek olan güvenlik görevlisi alımları için başvuru şartları belli oldu. Peki, TYP okullara güvelik alımı başvurusu ne zaman? Türkiye İş Kurumu resmi sitesinden yayımladığı duyurusunda Toplum Yararına Program TYP kapsamında iş ilanı başvurusunda bulunacak olan vatandaşların aşağıda yer alan koşulları tamamen sağlamalarını talep ediyor. Peki, Özel güvenlik alımları ne zaman başlayacak? İŞKUR TYP özel güvenlik alım ilanı yayınlandı mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.
Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür.
Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAÇ TL MAAŞ ALIR?
Son zamanlarda en çok merak edilenler arasında özel güvenlik görevlilerinin aldıkları maaş 2019 yılında kaç TL oldu sorunun yanıtıdır. Özel güvenlik görevlilerinin almış oldukları maaş silahlı ve silahsız olmak üzere değişkenlik gösterir. Silahsız güvenlik görevlileri genel itibariyle asgari ücret arasında maaş alabiliyorken, silahlı özel güvenlik görevlileri ise 2500 TL ile 3500 TL arasında değişen miktarlarda maaş alabilirler.
İŞKUR-TYP İLANLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu resmi sitesinden yayımladığı duyurusunda Toplum Yararına Program TYP kapsamında iş ilanı başvurusunda bulunacak olan vatandaşların aşağıda yer alan koşulları tamamen sağlamalarını talep ediyor.
* Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
* 18 yaşını tamamlamış olmak,
* Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
* Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)