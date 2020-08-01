



Bu yıl yaklaşık 650 bin emekliye taban aylık zammı geldi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında emeklilerin en düşük maaşı bin liradan bin 500 liraya yükseltildi. Bu hamle emeklileri sevindirirken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni çağrı geldi.