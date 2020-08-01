Bu yıl yaklaşık 650 bin emekliye taban aylık zammı geldi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında emeklilerin en düşük maaşı bin liradan bin 500 liraya yükseltildi. Bu hamle emeklileri sevindirirken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni çağrı geldi.
'SİSTEM DEĞİŞSİN'
TÜED Genel Eğitim Sekreteri Arif Yıldız, "Asgari ücret gibi bir her yıl başında asgari emekli aylığı hesaplanmalıdır" dedi.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün de taban emekli aylığı sisteminin yeniden belirlenmesini isteyerek, "Taban emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli" dedi.
Bu talep gerçekleşirse emeklilerin taban maaşı bu yıl için 2.324 lira olabilecek.