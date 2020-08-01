Araç satın almak isteyenlerin gözü ve kulağı sıfır araç kampanyalarında. 2020 Ağustos ayı itibariyle otomobil firmaları müşteri çekmek için çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. Gerek sıfır araçta bazı fiyat indirimleri gerekse uygun vadeler düzenleyerek, sıfır faiz kampanyaları yaparak araç almak isteyenleri yakalamak istiyorlar. Peki, taşıt kredisi almadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? 0,49 faiz oranı ve peşinatsız satılan en ucuz sıfır araba markaları ve Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 AĞUSTOS AYI SIFIR ARABA KAMPANYALARI
2020 yılı Ağustos ayı otomobil kampanyaları hakkında araştırmalar yapılıyor. Bu bağlamda otomobil firmaları Ağustos ayı kampanyalarını henüz açıklamadı. Temmuz ayı kampanyalarını haberimizde verdik.
2020 Opel Kampanyaları
Opel modellerinde 120.000 TL'ye varan %0,69 faizli kredi tekliflerinden hemen yararlanın.
YENİ CORSA 60.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
YENİ ASTRA HB 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
GRANDLAND X 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
CROSSLAND X 90.000TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
ASTRA SEDAN 60.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
COMBO 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
INSIGNIA 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
Yeni CLIO' yu şimdi al Eylül'de 750 TL taksit ile ödemeye başla
Belirtilen aylık ödeme tutarı, sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 Bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 111.400 TL'lik fiyat ile geçerlidir. İlgili kampanya kapsamında, 63.700 TL kredi tutarı, 39 ay vade ve %0,94 faiz oranı seçeneği ile Eylül ayında başlayacak aylık ödeme tutarları ilk 4 ay 750 TL, kalan aylarda ise 2.569 TL'dir. Ödemeleri Eylül'de başlayan aylık taksitlerin ilk 4 ayında sadece faiz, kalan aylarında ise anapara ve faiz ödemesi yapılacaktır.
Renault MEGANE Sedan 146.900 TL'den başlayan fiyatlarla
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir. Megane Sedan'ın ortalama CO2 salımı 119 - 126; yakıt tüketimi 5,2 - 5,5 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 17.05.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi Renault Yetkili Satıcılarında.
Hyundai Kampanyaları
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SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!
Her kullanıcının otomobilinden beklentisi farklıdır. Daha çok kullanıcının yaşam standartlarına göre şekillenen bu beklentiler, doğru otomobil seçimi konusunda önemli ipuçları verir. Bu nedenle; otomobilinize karar vermeden önce, bir otomobilde olmazsa olmaz diyeceğiniz özellikleri mutlaka listelemenizi ve bu özellikleri düşünerek otomobilleri incelemenizi öneririz. Örneğin kalabalık bir aile iseniz iç hacmi ve bagajı geniş otomobiller hayatınızı oldukça kolaylaştırır. Bu özelliklere sahip olmayan otomobilleri eleyerek kendiniz ve aileniz için en doğru otomobili bulma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz.
Mutlaka piyasa araştırması yapın
Bir otomobilde olmazsa olmaz ihtiyaçlarınızı belirlediniz… İkinci aşama olarak; beklentilerinize uygun otomobilleri marka, fiyat ve performans özelliklerini dikkate alarak kıyaslamanızı ve deneyimli kişilerin görüşlerini almanızı öneririz. Bu anlamda; forum sayfalarını incelemeniz, söz konusu otomobile sahip kullanıcıların fikirlerini almanız ve test sürüşlerine katılmanız doğru karar vermenizde yardımcı olur.
Bütçenizi belirleyin
Gelelim en önemli aşamaya… Aksesuarlarından vergisine, yakıtından yıllık masraflarına kadar tüm ayrıntıyı düşünerek bir bütçe çıkarmanız sonradan beklenmeyen durumlarla karşılaşma riskinizi büyük ölçüde azaltır. Böylelikle daha çok otomobil sahibi olmanın avantajlarını yaşarsınız.
Taşıt kredisi avantajlarını değerlendirin
Hayalinizdeki otomobili almak için başka baharı beklemenin daha doğru olacağını düşünmeye başladıysanız eğer taşıt kredisi avantajlarını değerlendirmenizi öneririz. Çünkü taşıt kredisi; kullanıcısının bütçesine göre farklı faiz ve vade seçenekleri sunar. Böylelikle ödeme konusunda sıkıntı yaşamadan idealinizdeki otomobile sahip olabilirsiniz.
Taşıt Kredisi Kullanımında Artış Var!
Yapılan araştırmalara göre, sıfır araba alırken taşıt kredisi kullanma oranı yüzde 6 artarak yüzde 46'dan yüzde 52'ye yükseldi. Bu artış premium araç alımında daha fazla gözlendi. Bir önceki yılda premium araç alımda taşıt kredisi kullananların oranı yüzde 39'du. Bu yıl bu oran yüzde 57 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Premium segment araçları tercih edenler taşıt kredilerinin 36 ay vade ile ödemeyi tercih ediyor.Sıfır araba alımında kullanılan taşıt kredisinin yüzde 66'sı krediyi markanın finans kuruluşundan kullanıyor.
Erkekler D Kadınlar B Segmentini Tercih Ediyor
Araştırmaya katılanların yüzde 45'i D segmentinde bir otomobil sahibi olmak istiyor. Lüks C hatchback otomobile sahip olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13. Kadınların büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği otomobil segmenti ise B hatchback. Kadınlar bu sınıfı teknolojik, pratik ve küçük olduğu için tercih ediyor.