KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yüzdelik dilim düzenlemesi çıkması durumunda kadroya geçmeden önce asgari ücret alan bir işçi düzenleme olsa da asgari ücret alacak. Ancak o dönem asgari ücretten yüzde 5 daha yüksek ücret alan bir işçi bu dönem ki asgari ücrete göre yüzde 5 daha fazla ücret alacak.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN 2020 TİS'TE YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ

Kadroya alınan ve 4/D statüsüne geçirlen işçilerden, dava açıp kazananlar için maaşlar eski maaşlarına göre yükseldi. Mahkeme işçilerin maaşlarının kadorya alınmadan önceki dönemde olan tutarını asgari ücrete oranını belirledi. Bu hesaplama ile elde edilen oran şuanda uygulamada olan asgari ücrete oranlandı. Elde edilen yeni sonuç mahkemeyi kazanan taşeron işçilerin maaşlarına yansıdı.

Yüzdelik dilim ile ilgili bazı işçilerin taleplerinin mahkemelerde haklı bulunmasıyla sendikalarda bu konuya yöneldi. Bazı sendikalar kendi bünyelerinde ki tüm işçiler için dava açabileceklerini ifade ettiler. 2020 TİS görüşmelerinin yaklaşmasıyla birlikte ise bu alanda genel ve tüm işçileri kapsayan bir düzenleme olması gündeme geldi. Çalışma Bakanlığı'nın bu alanda bir çalışması olup olmadığı bilinmiyor. Ancak 2020 TİS'ten olumlu bir sonuç çıkarsa maaşlar yeniden belirlenecek.