1000 TL Nakdi Desteği: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasında toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırıldığını bildirdi. Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılan 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirlemişti. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletmişti. Pandemi destek başvuru sonucu e devlet üzerinden sorgulanıyor. Sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresine gidebilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
#BizBizeYeterizTürkiyem kampanyamızda toplanan 2 Milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 1, 2020
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 3️⃣0️⃣ Milyar TL'ye yaklaştık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Xj16UfVuTG
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık." ifadelerine yer verdi.
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI
1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI
KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.
Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.