Hangi ürünlerde KDV indirimi yapıldı? KDV oranları değişti mi? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasıyla birlikte vatandaşlara KDV ve stopaj oranları değişti mi araştırmaya başladı. Bakan Albayrak paylaşımında "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var." ifadelerini kullanarak vatandaşlara müjdeli haberi tek tek duyurdu. Peki, KDV indirimi ne kadar oldu? Hangi alanlarda KDV indirimi yapıldı? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... Mal ve hizmet teslimi yapan tacirler teslim sırasında fatura vb. belgeler düzenlerler. belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını, teslim ettikleri kişilerden tahsil ederler. Bu KDV'ye "Hesaplanan KDV" denilmektedir.
KDV ORANLARI DEĞİŞTİ Mİ? STOPAJ NE KADAR OLDU?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;
''Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.
Yuvarlak raptiyeİş yeri kira stopajını %20'den %10'a
Yuvarlak raptiyeYolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik.
Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi %1'e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun.''
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem KDV indirimlerini yorumladı: Nokta atışı destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram öncesinde KDV indirimlerini açıkladı. A Haber'e bağlanan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Bakan Albayrak'ın müjdelerini "Nokta atışı destek" olarak değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını değerlendiren Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, "Hemen hemen herkesi ilgilendiren bir müjde oldu. Hep dinamik bir süreç işlendi ve nokta atışı destekler yapıldı. Sayın Bakanımızın açıkladığı destekler de nokta atışı oldu. Bayram tatili başladı, vatandaşlar tatile çıktı ve KDV'nin yüzde 8'den 1'e indiği alanlarda yeme-içme, sinema-tiyatro, müzeler ve konaklamalar var. " şeklinde konuştu.
"STOPAJ ÇOK ÖNEMLİ"
A Haber canlı yayınına bağlanan Faruk Erdem, "Hizmetlere ve ürünlere yönelik bir KDV indirimi gelmiş oldu. Hep nokta atışı indirimler. Küçük esnafı da koruyacak indirimler gelmiş oldu. Bunun yanında bu ürünleri de alan vatandaşları da koruyan bir paket oldu. Burada stopaj çok önemli. Stopaj, özellikle iş yeri kiralayan esnafın ödediği vergidir. Bir iş yeri kiraladığınız zaman her ay yüzde 20 vergi ödüyorsunuz. Bu da yüzde 20'den yüzde 10'a indi. Pandemi ile mücadele döneminde bu güne kadar çok iyi destekler verilmişti bu sefer de öyle oldu. Tam nokta atışı bir destek." dedi.
Hesaplanan KDV nedir?
Mal ve hizmet teslimi yapan tacirler teslim sırasında fatura vb. belgeler düzenlerler. belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını, teslim ettikleri kişilerden tahsil ederler. Bu KDV'ye "Hesaplanan KDV" denilmektedir.
KDV (Katma Değer Vergisi) kimlerden alınır?
1- Ticari, sanayi, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler.
2- Her türlü mal ve hizmet ithalatı yapanlar.
3- Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler: Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri.
4- Spor-toto oynanması, Piyango tertiplenmesi, at yarışları ve talih oyunları tertiplenmesi ve oynanması.
5- Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler.
6- Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar.
Kdv (Katma değer vergisi) Beyannamesi ne zaman verilmektedir?
Kdv (Katma değer vergisi) Beyannamesi (aylık olanlar) takip eden ayın 24. günü akşamına kadar verilmelidir.
KDV (Katma Değer Vergisi) ne zaman ödenir?
Kdv (Katma değer vergisi), beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenmelidir. Tabi bu Kdv mükelleflerinin vergi idaresine vergiyi ödeme zamanıdır. Tüketici mal ya da hizmeti alırken zaten bu vergiyi gerçek yüklenici olarak malın fiyatı içerisinde ödemiş bulunmaktadır.
En düşük KDV (Katma Değer Vergisi) hangi ürünlerden alınmaktadır?
En düşük Kdv (Katma değer vergisi) Ekmek ve un mamulerine uygulanır. Ekmek ve un mamulerine %1 sembolik bir Kdv uygulanır.
KDV (Katma Değer Vergisi) nasıl hesaplanır?
Örnek: 400 TL'lik bir malın %18 Katma değer vergisi ne kadardır?
400 x 1.18 = ( 400 x 18 ) / 100 = 72 TL KDV tutarıdır. Malın Kdv dahil fiyatı 472 TL'dir.
Örnek: 472 TL fiyatı olan ve bu fiyata % 18 Kdv dahil olan malın Kdv tutarı nedir?
472/1.18= 400 400*0.18=72 TL