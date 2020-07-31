Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabından KDV indirimleri hakkında açıklama yaptı. Başta esnaflar olmak üzere tüm vatandaşlara KDV indirimi müjdesini verdi. Yeme, içme ve müze gibi yerlerden alınan KDV oranı yüzde 8 'den yüzde 1'e düşürüldü. Şimdi vatandaşlar otomobilde ÖTV ve KDV indirimi olacak mı diye merak ediyorlar. Otomobil satın alacakların merakla beklediği ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan fahiş yükseliş, bu yıl ÖTV indirimin kararının yıl boyunca tartışılmasına neden oldu. İşte ikinci el araç fiyatlarının da büyük ölçüde aşağıya düşmesine neden olacak ÖTV indirimi kararına ilişkin merak edilen detaylar... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi beklemediklerini, Haziran ayı satışlarının gayet iyi olduğunu, faizlerin düşmesi ile birlikte sıfır araç piyasasının oldukça hareketli olduğunu belirtti. Lakin devlet tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın yapılması ile birlikte haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.
ÖTV İNDİRİMİ SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI EYLÜL AYINDA DENGELENEBİLİR?
OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre fahiş fiyatlara yükselen ikinci el araba piyasasının Eylül ayında dengelenmesi bekleniyor. 2 yıldır sıfır araç tedarik aşamasında yaşan sıkıntı araç kiralama filolarının araçlarını yenileyememesine neden oldu. İkici el araba piyasasına yoğun bir şekilde araç sağlayan kiralama firmalarının iki yıldır aynı araçları kullanması piyasanın yükselmesine araç satış yoğunluğunun düşmesine neden olduğu belirtildi. Ayrıca Şahsuvaroğlu 1 veya 2 ay içerisinde bayilerde 2-3 ay araç bekleme döneminin sona ereceğine inandığını açıkladı.
ÖTV İNDİRİMİNDE İLK ADIM
ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.
ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?
Özel Tüketim Vergisi;
- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),
- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),
- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.
KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN?
KDV indirimlerinin yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yapılması bekleniyor. KDV indirimi hakkından açıklama Resmi Gazete üzerinde yayımlandı. Bakan Albayrak konu hakkında açıklamayı resmi twitter hesabından yaptı.
Bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu aktaran Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:
"İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Ayrıca, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 1'e indirdik."
Albayrak, esnafı her alanda desteklemek için üzerlerine düşeni yaptıklarına işaret ederek, "Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak'ın paylaşımında, vergi indirimlerinin detayları da yer aldı. Buna göre, KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8'e olarak uygulanacağı faaliyetler işyeri kiralama, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri bakım onarımı, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düğün-nikah organizasyonları, konut temizlik ve bakım onarımı, otomotiv, bisiklet, motorsiklet bakım onarımı, terzi ve kuru temizleme olarak belirlendi.
KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüleceği hizmetler ise yeme-içme, sinema-tiyatro-müze giriş ücreti ile konaklama oldu.
TURİZMLE BAĞLANTILI SEKTÖRLERDE YÜZDE 1 KDV UYGULANACAK
Diğer taraftan, yine salgın döneminde en çok etkilenen sektörlerden turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 1'e indirildi.
ESNAF VE TÜCCARIN KİRA ÖDEMESİNE VERGİ DESTEĞİ
Ayrıca alınan tedbirler kapsamında, iş yerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranı da yıl sonuna kadar yüzde 10 olacak. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde sayılan esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler gibi kişi, kurum ve kuruluşlar iş yerleri için kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Mevcut uygulamada, kiracı olan söz konusu mükelleflerin, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 gelir vergisi tevkifatı yapması gerekiyordu.
Yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan kira ödemelerine yüzde 10 gelir vergisi kesintisi yapılacak. Böylece kesinti yapmakla yükümlü mükelleflerin gerçek kişilere, kooperatiflere, dernek ve vakıflara yapacakları kira ödemelerine yüzde 10 oranı geçerli olacak.