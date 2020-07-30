Bedava internet kampanyaları, GSM operatörleri tarafından aboneleri için düzenlenen ve internet ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan kampanyalardır. Yapılan kampanyalar kapsamında farklı uygulamaların indirilmesi ya da TL yüklemesi gibi aboneler tarafından yapılacak faaliyetler karşılığında bedava internet yüklenmektedir. Şimdi siz de GSM operatörleri tarafından düzenlenmiş bedava internet kampanyaları hakkında bilgi sahibi olarak kampanyalara katılım sağlayabilir, internet sorununuzu çözerek kabarık faturalardan kurtulabilirsiniz. Türk Telekom faturasız hat abonelerine özel Kurban bayramı için bedava internet müjdesi ile geliyor. Peki Türk Telekom'dan Kurban Bayramına özel bedava GB internet nasıl alınır? İşte detaylar...