BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

18 yaşını dolduran bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak (Açık satış yönteminde bu şartı karşılamanız gerekmiyor)

Evi alacağınız ilde en az 1 yıldır oturuyor olmak (Açık satış yönteminde bu şartı da karşılamanız gerekmiyor)

Konut satın almak için yapacağınız başvuruda istenen belgeler ise aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

Vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaraları

Başvuru vekaleten yapılıyorsa, başvuran kişinin satışla ilgili tüm belgeleri tasnif, imzalama, beyan ve taahhütte bulunma yetkisi olduğunu gösteren vekaletname

Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacaksa, şirketin yetkili belgesi ile yetkili kişinin vekalet ve imza sirküleri gerekir.

Ayrıca yetkili banka şubelerine nakit olarak;

Muhammen bedeli 99.000 TL'ye kadar olan konutlar için 5000 TL

Muhammen bedeli 100.000-349.999 TL'ye kadar olan konutlar için 10.000 TL

Muhammen bedeli 350.000-999.999 TL'ye kadar olan konutlar için 50.000 TL

Muhammen bedeli 1 milyon TL ve üzeri olan konutlar için 100.000 TL katılım teminatı ödenmelidir.

Muhammen bedel, ihale aracılığı ile satılan malların bilirkişi tarafından tayin edilen piyasa değeridir. Ayrıca alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi" imzalar.