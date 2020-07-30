TOKİ'den ev almak için ilk olarak başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru için de herkesin ilgilendiren çok önemli şartlar yer almaktadır. Peki, TOKİ'den almak için gerekli olan şartlar nelerdir? TOKİ konut satışı ilanları kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Düzenli olarak güncellenen listeye göre şu an en uygun ev TOKİ Malatya projesi için peşinat tutarı 15.659 TL ve aylık taksit tutarı 752 TL olan konutlar. TOKİ konut ilanlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İllere göre filtreleme yaptıktan sonra size uygun projelerin ilanlarında başvuru tarihi ve banka detayını göreceksiniz. Ayrıca sol taraftaki menüden fiyat, metrekare, vade, taksit tutarı gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
TOKİ'DEN EV NASIL ALINIR?
TOKİ'den av almak için neler yapılmalı sorusuna cevap vermeden önce TOKİ'nin ne amaçla uygulamaya koyulduğunu belirtmek gerekir. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurum olarak oluşturuldu. TOKİ üzerinden ev almak isteyen vatandaşlar kurada kazandıkları takdirde, seçili konutun satış bedelinin yüzde 20, 30 veya 40′ı oranındaki peşinat miktarını son başvuru tarihine kadar projeye göre, ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Borcun geri kalanı yüzde 20 peşinat karşılığında 96 ay, yüzde 30 peşinat karşılığında 108 ay vade ve yüzde 15 indirim, üzde 40 peşinat oranı için 120 ay vade ve yüzde 25 indirim olacak şekilde aylık taksitler uygulanmaktadır.
BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
18 yaşını dolduran bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak (Açık satış yönteminde bu şartı karşılamanız gerekmiyor)
Evi alacağınız ilde en az 1 yıldır oturuyor olmak (Açık satış yönteminde bu şartı da karşılamanız gerekmiyor)
Konut satın almak için yapacağınız başvuruda istenen belgeler ise aşağıdaki gibidir:
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
Vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaraları
Başvuru vekaleten yapılıyorsa, başvuran kişinin satışla ilgili tüm belgeleri tasnif, imzalama, beyan ve taahhütte bulunma yetkisi olduğunu gösteren vekaletname
Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacaksa, şirketin yetkili belgesi ile yetkili kişinin vekalet ve imza sirküleri gerekir.
Ayrıca yetkili banka şubelerine nakit olarak;
Muhammen bedeli 99.000 TL'ye kadar olan konutlar için 5000 TL
Muhammen bedeli 100.000-349.999 TL'ye kadar olan konutlar için 10.000 TL
Muhammen bedeli 350.000-999.999 TL'ye kadar olan konutlar için 50.000 TL
Muhammen bedeli 1 milyon TL ve üzeri olan konutlar için 100.000 TL katılım teminatı ödenmelidir.
Muhammen bedel, ihale aracılığı ile satılan malların bilirkişi tarafından tayin edilen piyasa değeridir. Ayrıca alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi" imzalar.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ konut satışı ilanları kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Düzenli olarak güncellenen listeye göre şu an en uygun ev TOKİ Malatya projesi için peşinat tutarı 15.659 TL ve aylık taksit tutarı 752 TL olan konutlar. TOKİ konut ilanlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İllere göre filtreleme yaptıktan sonra size uygun projelerin ilanlarında başvuru tarihi ve banka detayını göreceksiniz. Ayrıca sol taraftaki menüden fiyat, metrekare, vade, taksit tutarı gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
AÇIK SATIŞ YÖNTEMİ NEDİR?
TOKİ'nin sosyal konut projelerinde kura vb. yöntemlerle evler satışa sunuluyor. Açık satış yöntemi ise proje stokunda kalan evlerin "ilk gelen alır" gibi bir bakış açısıyla satışa sunulmasını sağlıyor. Açık satış yöntemi ile ev satın alma hakkı ve satın alınacak evi belirleme önceliği başvuru sırasına göre kategorize ediliyor. Açık satışın hangi tarihlerde gerçekleştirileceği, konutların niteliği, fiyatları vb. diğer detaylar TOKİ tarafından ilan ediliyor. Ev satın almak isteyenler TOKİ'nin ilan ettiği bankalardan birinin şubesine seçtikleri evin peşinat tutarını yatırıyor ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalıyor. Peşinat bedeli toplam borçtan düşülüyor ve kalan borç için taksitlendirme yapılıyor.
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