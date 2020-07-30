İŞKUR evde paketleme başvurusu için yapılması gerekenler nelerdir? İŞKUR'un milyonlarca ev kadını için başlattığı bu proje sayesinde hem aile ekonomileri katkı görecek. Bunun yanında kadınların çalışma hayatına kazandırılması sağlanmış olacak. Ev kadınları, evde, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama gibi işler yaparak iş başı para kanacak. Peki, İŞKUR'un bu iş başvuruları için neler isteniyor.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.
İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR tarafından sunulan bu imkandan yararlanmak isteyen kadınlar, kuruma giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırarak, sisteme kaydedilecek.
Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak, evde yapmalarına uygun olan işler, SMS'le iletilecek.
KADINLAR AYLIK NE KADAR KAZANACAK?
Söz konusu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak. Günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira üzeri gelir elde edilebilecek.