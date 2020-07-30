

30 TEMMUZ ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

30 Temmuz 2020 tarihi SAAT 08:37 itibari ile gram altının alış fiyatı 438,81 TL, satışı ise 438, 96 TL olarak işlenirken 22 ayar bileziğin alış fiyatı 406,00 TL, satışı 409,50 TL olarak kaydedildi. Altın'ın ons fiyatı alış 1.958,10 TL satışı ise 1.958,61 TL, Cumhuriyet altını alış 2.875,80 TL olurken satılı 2.917,70 TL, 22 ayar altın alış 401,47 TL satış 417 TL olarak kaydedilmiş bulunuyor.

Serbest piyasada gümüş fiyatları ise gram olarak alış 5,36 TL satış 5,37 TL olarak, ons fiyatı ise alış 23,92 ve satış 23,96 TL, Euro Ons paritesinde ise 20,32 TL alış ve 20,36 TL satış olarak işlem gördü.