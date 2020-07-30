Altın ve gümüş fiyatlarında artış sürüyor. Altın ve Gümüş tarihi rekorlar kırarak yükselişi karşısında uzmanlar ne diyor ? Uzman görüşlerini sizler için derledik. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2.905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 438,81 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam ve yarım altın alış satış fiyatları... Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan tarafından yapılan açıklamada küresel ekonominin özellikle ABD'de korona virüs vakalarının artış göstermesi, büyümenin yavaşlaması gibi olayların doların değer kaybetmesine yol açtığı belirtildi.
30 TEMMUZ ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI
30 Temmuz 2020 tarihi SAAT 08:37 itibari ile gram altının alış fiyatı 438,81 TL, satışı ise 438, 96 TL olarak işlenirken 22 ayar bileziğin alış fiyatı 406,00 TL, satışı 409,50 TL olarak kaydedildi. Altın'ın ons fiyatı alış 1.958,10 TL satışı ise 1.958,61 TL, Cumhuriyet altını alış 2.875,80 TL olurken satılı 2.917,70 TL, 22 ayar altın alış 401,47 TL satış 417 TL olarak kaydedilmiş bulunuyor.
Serbest piyasada gümüş fiyatları ise gram olarak alış 5,36 TL satış 5,37 TL olarak, ons fiyatı ise alış 23,92 ve satış 23,96 TL, Euro Ons paritesinde ise 20,32 TL alış ve 20,36 TL satış olarak işlem gördü.
UZMANLAR NELER DİYOR?
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan tarafından yapılan açıklamada küresel ekonominin özellikle ABD'de korona virüs vakalarının artış göstermesi, büyümenin yavaşlaması gibi olayların doların değer kaybetmesine yol açtığı belirtildi. Altın ve gümüşteki artışın kısa vadede hızlı alımlara bağlı olarak düzeleceği belirtilirken global olarak ise altının TL bazlı fiyatları yukarı çekmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Bloomberg'ten Gökhan Şen tarafından yapılan açıklamada ise "Belli ki; altındaki bu sert hareket beklentileri çoktan aştı ve piyasa tahminleri fiyatın gerisinde kaldı. Bu sebeple yeni yukarı tahminler de altın fiyatına destek verecek. Diğer yandan, bu tahminlere göre artık fiyat fazlaca gitti. Durum şimdi temel beklentiler ve hayal gücünü zorlar bir hal aldı. Bundan sonrası biraz daha algı, momentum ve kısa vadeli beklentilere göre belirlenecek.Altın sahipleri için işin kolay kısmı geçti. Zor kısmı başladı" ifadelerine yer verildi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 artışla 437,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2.905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 437,80 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.955,61 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.955,61 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,27 artışla 441 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9324 lira, satışta 6,9602 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8798 lira, satışta 6,9074 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,01'den, bileşik getirisi de yüzde 11,31'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,2969, dolar/yen paritesi de 105,07 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,94 artışla 44,03 dolardan işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 441 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 432 bin 750 lira, en yüksek 441 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 artışla 441 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 43 milyon 937 bin 490,50 lira, işlem miktarı ise 4.745,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 124 milyon 625 bin 925,17 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY
Altın 1,981 dolarlık yeni tarihi zirve sonrası gelen kar satışlarıyla sert düşse de 1,950 doların üzerinde tutunmayı başardı. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin ABD petrol stoklarında bir haftada 6.83 milyon varil azaldığını göstermesi, fiyatlardaki düşüşü durdurdu.
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Geçtiğimiz gün artan vaka sayıları ile birlikte arz endişeleri Petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, gerçekleşecek olan Fed toplantısında gösterge faizinin bir süre daha sıfır seviyesi yakında tutacağı beklentileri ise petroldeki geri çekilmeyi sınırlandıran unsur olarak takip edilmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:
"Haftanın üçüncü işlem gününde açıklanacak olan stok verileri öncesinde Fed'in güvercin tutumun korumasına yönelik beklentiler petrol fiyatlarına destek olmaya devam ederken, takip edilen koronavirüs endişeleri ve jeopolitik gerilim yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıkıyor."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.89 artışla 44.04 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.73 artışla 41.40 dolar,
- altın yüzde 0.31 düşüşle 1,952.56 dolar,
- gümüş yüzde 0.82 düşüşle 24.19 dolar,
- bakır yüzde 0.54 artışla 6,469.00 dolar,
- platin yüzde 2.50 düşüşle 932.98 dolar,
- paladyum yüzde 5.51 düşüşle 2,159.12 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 438 liraya, çeyrek altın 731 liraya, Cumhuriyet altını da 2,908 liraya yükseldi.