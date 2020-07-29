Taşeron işçi dahil milyonlarca asgari ücretliye maaş zammında flaş gelişme! 2021 yılı maaş zammı...

Türk-İş'in itirazına rağmen kabul edilen kararla artık asgari ücretliler sendikanın aldığı toplu sözleşme zammıyla maaşlarını yükseltme imkanı bulamayacak. Taşerondan kamuya geçen 1 milyona yakın işçi başta olmak üzere milyonlarca asgari ücretli toplu sözleşme zamlarını fiilen alamayacağı için yıllar geçse de hep asgari ücretle çalışmak zorunda kalacak. Asgari ücret zammı toplu sözleşme zammından daha yüksek olacağı için toplu sözleşme zammı fiilen anlamsız hale gelecek.
YHK KARARINI AÇIKLADI
YHK, asgari ücretli işçiler için büyük hayal kırıklığı yaratan kritik kararı 21 Temmuz 2020'de, "Emsal ilke ve prensiplerinin değerlendirilmesi" gündemiyle yaptığı toplantıda aldı.
Bugüne kadarki uygulamalarda asgari ücretlilerin maaşına önce asgari ücret zammı uygulanıyor, ardından da YHK'nın belirlediği zam oranı ilave ediliyordu. Böylece sendikasız işçiler sadece asgari ücretle yetinmek zorunda kalırken sendikalı işçiler asgari ücretin üzerine yüzde 4 artı 4, yüzde 5 artı 5 gibi ilave toplu sözleşme zammı alıp gelirlerini yükseltebiliyorlardı.
TAŞERON İŞÇİLERİN 2020 YILI TAYİN HAKKI
Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Bu alanda işçilere kendi durumlarına göre bazı haklar olabileceğinin ifade edildiği değerlendirmelerde konuşulan çözüm önerileri arasında şu maddeler bulunuyor.
* Kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız tayin hakkı verilmesi.
* Eşi kamuda çalışanların aile birliği sağlanması adında tayin hakkı verilmesi.
* Yalnızca kurum içi veya il içi tayin hakkı verilmesi konusunda adımlar atılabileceği ifade ediliyor.
Ancak bu çözüm önerilerine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu öneriler yalnızca değerlendirme olup esas sonuçlar 2020 yılı Toplu İş sözleşmesi kapsamında ele alınacak. 2020 Toplu İş Sözleşmesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası tarafından yapılacak toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu toplantıların yaz aylarında yapılması bekleniyordu ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında toplu iş sözleşmelerinin yapılması 3 aylık süre ile ertelendi.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?
2020 yılında taşeron işçilerin çok sayıda alanda sahip olduğu ve olmadığı haklar ele alınacak. Konuşulacak konuların başında maaş zammı konusu bulunuyor. Çok uzun süredir maaşlarına sadece her 6 ayda bir yüzde 4 zam alan taşeron işçiler Haziran ayında alınacak kararlar ile iyileştirme bekliyorlar.
Maaş zammının yanında ikramiyeler konusununda görüşülmesi beklenirken özellikle bayram ikramiyeleri ile eğitim ödemeleri gibi desteklerin artırılması gündeme getirilecek.
Bu konu başlıklarının dışında ise önemli düzenleme başlıklarından olması beklenen tayin hakkı bulunuyor. Zira halen tayin konusunda bir çalışma ve düzenleme bulunmamakta. Ancak işçilerin bu konuyu gündemde tutması ve belirli bir süre kapsamında da olsa tayin hakkı konusunda düzenleme yapılmasını talep edecekleri öngörülüyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçiler bilindiği üzere 4/D statüsünde çalışıyorlar. Bu statüde çalışan personellerin ise tayin hakları bulunmuyor. KHK ile kadroya alınan ve daha sonra Çalışma Bakanlığı tarafından mali, sosyal hakları açıklanan taşeron işçiler için bu konuda bir düzenleme yapılması talebi bulunuyor.
Çok sayıda taşeron işçi çalışmakta oldukları kurumda çeşitli nedenlerden dolayı başka kurumlara, ilçelere, şehirlere tayin olmak istiyorlar.