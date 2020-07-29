Taşeron işçi dahil milyonlarca asgari ücretliye maaş zammında flaş gelişme! 2021 yılı maaş zammı...

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?

2020 yılında taşeron işçilerin çok sayıda alanda sahip olduğu ve olmadığı haklar ele alınacak. Konuşulacak konuların başında maaş zammı konusu bulunuyor. Çok uzun süredir maaşlarına sadece her 6 ayda bir yüzde 4 zam alan taşeron işçiler Haziran ayında alınacak kararlar ile iyileştirme bekliyorlar.

Maaş zammının yanında ikramiyeler konusununda görüşülmesi beklenirken özellikle bayram ikramiyeleri ile eğitim ödemeleri gibi desteklerin artırılması gündeme getirilecek.

Bu konu başlıklarının dışında ise önemli düzenleme başlıklarından olması beklenen tayin hakkı bulunuyor. Zira halen tayin konusunda bir çalışma ve düzenleme bulunmamakta. Ancak işçilerin bu konuyu gündemde tutması ve belirli bir süre kapsamında da olsa tayin hakkı konusunda düzenleme yapılmasını talep edecekleri öngörülüyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçiler bilindiği üzere 4/D statüsünde çalışıyorlar. Bu statüde çalışan personellerin ise tayin hakları bulunmuyor. KHK ile kadroya alınan ve daha sonra Çalışma Bakanlığı tarafından mali, sosyal hakları açıklanan taşeron işçiler için bu konuda bir düzenleme yapılması talebi bulunuyor.

Çok sayıda taşeron işçi çalışmakta oldukları kurumda çeşitli nedenlerden dolayı başka kurumlara, ilçelere, şehirlere tayin olmak istiyorlar.