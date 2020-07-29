İş bulamayan ve meslek öğrenmek isteyenlere büyük müjde! Günlük 100 TL veriyor! Hemen başvuru yapın!

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen istihdam programları yoğun ilgi görürken, bu programa katılan işsiz gençlere de günlük 100 liraya varan ödeme yapılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla vatandaşlarımıza sağlanacak olan çeşitli teşvikler kapsamında vatandaşlarımızın günlük eğitimlere katılarak günlük 100 TL kazanması ve program sonunda istihdam edilmeleri sağlanıyor. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında olan bu uygulamaya vatandaşlar nasıl başvurabileceğini merak ediyor. İşte İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili detaylar...
GÜNLÜK 100 TL ÖDEME YAPILACAK
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hazırlamış olduğu bu program kapsamında vatandaşlarımıza günlük 100 TL ödeme yapacak. İşbaşı eğitim programı ortalama olarak 90 gün sürecek. 90 gün boyunca düzenli bir şekilde işbaşı eğitim programına katılım sağlayan kişilerin tamamı günlük 100 TL ödemeyi banka hesaplarında görebilecekler. Geleceğin mesleklerine istihdam programı kapsamında en az 900 bin kişinin İŞKUR işbaşı eğitim programına dahil edilebileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde başvuru yapması gerekiyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla vatandaşlarımıza sağlanacak olan çeşitli teşvikler kapsamında vatandaşlarımızın günlük eğitimlere katılarak günlük 100 TL kazanması ve program sonunda istihdam edilmeleri sağlanıyor. Korona virüs salgını sonrasında başlatılan bu program ile beraber şu ana kadar 200 bin vatandaşımızın katılım sağladığı düşünülüyor. İşsiz kalan kişilerin bu programlar nezdinde mesleki eğitim ve deneyim kazanmaları, kazandıkları deneyime göre tecrübeleri ile beraber hızlı bir şekilde istihdam edileceklerdir. Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kayıt olan kişilerin İŞKUR işbaşı eğitim programlarına hızlı bir şekilde katılımı sağlanacaktır.
İŞBAŞI EĞİTİM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İş Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olması,
İşverenin 1 veya 2 dereceden kan hışmı veya eşi olmamak
Emekli olmamak,
Programa katılım sağlamadan önce başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak kaydı ile olması,
Program başlangıcından evvel son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olması,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olması,
NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?
Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.
KURSİYER MAAŞLARI NE KADARDIR?
Günlük olarak;
İş arayan statüsündekilere 89.4 TL
Öğrencilere 67.05 TL
İşsizlik ödeneği alanlara 44.7 TL
"Geleceğin mesleği" programlarındakilere 100 TL
İmalat sektöründeki kadınlara 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği
Genel sağlık sigortası primi
İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir.
Kursiyerde aranan şartlar;
Kuruma kayıtlı işsiz olmak.
15 yaşını tamamlamış olmak.
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak.
Emekli olmamak.
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde program düzenlenecek işverenin çalışanı olmamak.
İşverenle 1. veya 2. derece kan hısımı olmamak.
Son 1 aydır sigortalı olarak bir işte çalışmamış olmak.
İŞKUR işbaşı eğitim programında işverenin hazırlayacağı evraklar
Son ay ve geriye dönük 3 ayın SGK tahakkuk ve hizmet listeleri (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
Firma Yetkilisine ait İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı örneği)
Vergi Levhası Fotokopisi
Herhangi Bir Kuruluşa Üye İse Bunu Belgelendirecek.
Dilekçe (İşveren Beyanı)(Kurumda Dolduracak.)
İşyeri Kaşesi.
Yetkili Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi
İşyerinde Eğitimci Atanacak Kişinin Varsa Eğitici Belgesi ve İşe Giriş Bildirgesi
Firma Ön Talep Formu Üst Yazısı( Hazır Formatı Mevcut)
Ön Talep Formu (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
İşveren Taahhütnamesi (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı), (işyerinin çalışan sayısını koruyacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün istihdam edeceğine dair taahhüt)
Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı örneği) (İlde Şubesinin kuruluşunu gösterir),
Evrak takibi yapacak kişiye dair vekaletname ve imza sirküsü (verilen vekaletnamede İŞKUR'la yapılacak iş ve işlemlerin de bulunması şart)
Müracaatçı Firma Vakıf ise Vakıf Kuruluş Senedi (Aslı veya noter onaylı örneği)
Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb. gibi) (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)
Faaliyet Belgesi (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)
Stajyerin Hazırlaması Gereken Evraklar;
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi
Vesikalık fotoğraf.
Programa Başlanılacak İş Tehlikeli İşlere Giriyorsa, Devlet Hastanesinden Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu
Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa, üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge
SGK yada E-Devletten Hizmet Dükümü çıktısı.
İşbaşı Eğitim Programı başvurusunda istenilen evraklar bulunduğunuz ile göre değişiklik gösterebilir. Hazırlamanız gereken kesin evrak listesini bölgenizde bulunan İşkur birimlerinden isteyiniz. Aşağıda bulunan yorum bölümünden kafanıza takılanları bize sorabilirsiniz.