Bim ve A101 den Kurban Bayramı öncesi büyük indirimler.

Bim ile A101 marketler, her haftanın belirli günlerinde çok sayıda üründe indirime gidiyor. 2020 yılı Kurban Bayramı 31 Temmuz günü başlayacak. Bayram öncesi iki market, çok sayıda üründe indirime gideceğini duyurdu. Biz de bu yazımızda iki marketin bayram öncesi indirimlerine yer verdik.

BİM MARKETLER 29 TEMMUZ KATALOĞU

Her haftanın Cuma günü indirim günleri düzenleyen Bim marketler, bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle indirimli ürünleri 29 Temmuz günü satışa sunulacağını duyurdu. Bim 'in indirimli ürünleri şu şekilde;