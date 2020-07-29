500 TL bayram harçlığı iddiası son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılmaya başlandı. İddialara göre Açık Kapı sistemi üzerinden vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek. Peki; bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı olacak mı? Açık Kapı sistemi üzerinden; elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.
İçişleri Bakanlığından "Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı" haberlerini yalanlama:
- "Görev tanımından da anlaşılacağı üzere Açık Kapı birimlerimizin söz konusu haber ve paylaşımlarda yer aldığı gibi sosyal yardım yapabilmesi mümkün değildir" - "Bu tarz mesnetsiz haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, Açık Kapı birimlerimizden bu yönde bir talepte bulunulmaması, ayrıca bu doğrultuda vaatte bulunan, yönlendirme yapmaya çalışan hiç kimseye itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından önemlidir"
Açık Kapı birimlerinin, "bayram harçlığı dağıtacağı" yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu birimlerin bu tür bir sosyal yardım yapmasının mümkün olmadığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde "Kurban Bayramı'nda valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı dağıtılacağı" yönünde asılsız haberlerin yer aldığı anımsatıldı.
Bakanlık bünyesinde 2017'de kurulan ve daha sonra aşama aşama 81 il valiliği ve 161 ilçe kaymakamlığında faaliyete geçen "Açık Kapı" şube müdürlükleri ve "Açık Kapı" şefliklerinin temel görevinin, vatandaşların kaymakamlık ve valiliklerdeki iş ve işlemlerinde yardımcı olmak, şikayet ve taleplerini kaydederek bunların etkin şekilde takibini yapmak ve vatandaşları, takibi yapılan işlem, şikayet veya talepleri hakkında bilgilendirmek olduğu kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Görev tanımından da anlaşılacağı üzere Açık Kapı birimlerimizin söz konusu haber ve paylaşımlarda yer aldığı gibi sosyal yardım yapabilmesi mümkün değildir. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da yanlış bilgiye dayalı benzer paylaşımlara rastlanılmış, konuyla ilgili gerekli açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu tarz mesnetsiz haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, Açık Kapı birimlerimizden bu yönde bir talepte bulunulmaması, ayrıca bu doğrultuda vaatte bulunan, yönlendirme yapmaya çalışan hiç kimseye itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından önemlidir."
FARUK ERDEM'DEM BAYRAM HARÇLIĞI YORUMU
Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Faruk Erdem, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, bu tip iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. İşte; Erdem'in bayram harçlığı yorumu:
"Hane halklarına maddi destek, aile ve çalışma bakanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir. Bugüne kadar 3 fazda 1000'er liralık yarrdımlar vatandaşlara ödenmiştir. İlk fazda 2.1 milyon aileye, 2. fazda 2.3 milyon aileye, toplamda 4.4 milyon aileye 1000er liralık ödenmiştir. 3. fazla ilgili başvurular devam ederken, ilk etapta yaklaşık 500 bin aileye 1000'er liralık yardım yapılmıştır. Bunun dışında kamu bankaları aracılığıyla 6 ay ödemesiz bireysel destek ve esnaf kredileri ödenmektedir. Toplamda 5 milyon 52 bin vatandaşa 29.2 milyar lira bireysel destek kredisi ödenmiştir. Bayramla ilgili olarak da emeklilere hem erken ikramiye ödemesi hem de erken maaş ödemesi yapılmaktadır. Bunun dışında bayram harçlığı ödemeleri yönündeki söylemler asılsızdır. Resmi makamlar açıklama yapmadan bu tür söylentilere aldırış etmemek gerekir."
AÇIK KAPI NEDİR?
Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.
Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir.