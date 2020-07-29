Altın artacak mı? 14-24 ayar gram altın fiyatı son dakika haberleri sayfamızda yer alıyor. 29 Temmuz 2020 Çarşamba altın fiyatları ile yine zirve yaptı bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar gram altın kaçtan kapandı. 29 Temmuz 2020 altın fiyatları artacak mı Altın düşecek mi tüm detaylarını sayfamızda verdik. Altın güçlü yükselişe koronavirüs pandemisi ve bunun ekonomi üzerine etkilerinden kaynaklanan endişeler sebep oldu ve yükselişler negatif reel faiz ve zayıflayan dolardan destek aldı. Akdeniz'de gerilimin tırmanması, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin artması ve corona tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına sığınıyor. Bu da altın fiyatlarında yükselmeye neden oluyor.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın güçlü yükselişe koronavirüs pandemisi ve bunun ekonomi üzerine etkilerinden kaynaklanan endişeler sebep oldu ve yükselişler negatif reel faiz ve zayıflayan dolardan destek aldı. Akdeniz'de gerilimin tırmanması, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin artması ve corona tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına sığınıyor. Bu da altın fiyatlarında yükselmeye neden oluyor.
14-24 ayar gram altın ve güncel altın fiyatları
İç piyasada ise, gram altın 436 liraya, çeyrek altın 727 liraya, Cumhuriyet altını da 2,894 liraya yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.21 artışla 43.74 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.05 artışla 41.12 dolar,
- altın yüzde 0.20 düşüşle 1,954.75 dolar,
- gümüş yüzde 0.51 düşüşle 24.26 dolar,
- bakır yüzde 0.54 artışla 6,434.50 dolar,
- platin yüzde 1.76 düşüşle 940.04 dolar,
- paladyum yüzde 0.51 düşüşle 2,273.35 dolar düzeyindeydi.
FED TEMMUZ AYI TOPLANTISI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR KURU VE ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?
Piyasalar faiz değişikliği beklemezken FED'in faiz indirimi yapması dolar kurunu düşürürken altın fiyatlarını yükseltecek, faiz artışı yapması halinde ise altın fiyatları düşerken dolar kuru yükselecek. Ancak FED'in bu iki kararı vermesi de beklenmiyor.
GOLDMAN SACHS YENİ TAHMİN YAYIMLADI
İlave teşviklerin gelecek olması ile birlikte, Goldman Sachs Group Inc.,bir değerlendirmede daha bulundu. Yapılan değerlendirmede, hükümetlerin para birimlerinin değerini düşürmesi sonucu altının "son merci" para birimi haline geldiğini kaydetti ve ons başına 2,300 dolara doğru bir ralli tahmininde bulundu. Salı günü, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin reel faizi önceki rekor düşük seviyenin altında kapandı.
Business Insider'da yer alan habere göre; ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, altının ABD dolarının rezerv para birimi olarak küresel konumu üzerindeki yükseliş endişeleri nedeniyle önümüzdeki 12 ay içinde 2,300 dolara ulaşmasını bekliyor.
Bankadaki analistler, altındaki yükselişte yükselen jeopolitik gerilimler, ABD'de artan siyasi ve sosyal belirsizlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci dalgasının etkili olacağını bildirdi.
"Ciddi kaygılar ortaya çıkmaya başladı"
Goldman Sachs'ın yayınladığı 28 Temmuz tarihli bir notta, "ABD hükumeti tarafından rekor düzeyde borç birikimi ile birlikte ABD dolarının rezerv para birimi olarak uzun ömürlü olmasıyla ilgili ciddi kaygılar ortaya çıkmaya başladı" denildi.
Goldman, önümüzdeki yıl altın fiyatı için tahminini yüzde 15 artışla 2,000 dolardan 2,300 dolara çıkardı. Banka, 12 aylık gümüş tahminini ons başına 30 dolara çıkardı. Daha önce gümüşün önümüzdeki 12 ay boyunca ons başına 22 dolar olacağı öngörülmüştü.
JPMORGAN: "DÜŞECEK"
JPMorgan Chase & Co., fiyatların 2020 yılında yüzde 27 yükselmesine neden olan rallinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde hızını kaybedeceğini söyledi.
ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?
Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme yada yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir.
Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır; metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür yada sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır; yabancı metaller çamur içinde toplaşır.
Arı altın, yansıma sebebiyle sarı, saydamlığı yüzünden yeşil görünen, çok yoğun (19 300 kg / m³) ve yumuşak bir metal olarak karşımıza çıkar. 1 063 °C' de erir, 2 600 °C de, olağan basınç altında kaynar ve yeşilimsi sarı bir buhar çıkarır. Altın tel çekmeye en elverişli (1 gr altından 1 km tel çekilebilir), en kolay dövülen metaldir. 0,1 um kalınlığında yapraklar elde adilebilir.(yani bir milimetrelik kalınlığa ulaşmak için bu yapraklarda 10 000 tanesini üst üste koymak gerekir).