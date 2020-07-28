Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankaların sizden talep ettikleri belirli şartları karşıladığınız sürece arzu ettiğiniz her şekilde bankalara ulaşarak kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bir banka şubesine gitmeyi tercih edebilir ya da internet bankacılığı ve telefon kullanarak bireyse kredi başvurusu yapabilirsiniz.

İnternet bankacılığı veya telefon aracılığı ile yapacağınız başvurular sayesinde maliyetten ve zamandan tasarruf edebilir, olumlu sonuçlandığı takdirde kredinize hemen kavuşabilirsiniz. Ancak bu kredileri alabilmeniz için BDDK yasal yükümlülüklerinde ve bankanın kendi belirlediği politikalarında yer alan bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Eğer bu şartlara uygunluk göstermiyorsanız kredi almanız zor olacaktır.

Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanmak için Şartlar Nelerdir?

1. 18 Yaş Üstü Olmak

BDDK'nin ve her bir bankanın kendine göre belirlediği politikalar farklılık gösterir ancak bilinen belli başlı şartlar arasında en önemli husus 18 yaş ve üstü bir birey olmanız gerektiğidir. Kısacası ülkemiz kanunlarına göre reşit olmak zorundasınız. Eğer 18 yaşın altındaysanız, hiçbir krediye başvuruda bulunamazsınız. Buna benzer olarak belirli bir yasal hükümlülük olmasa da bankalar, 70 yaş ve üstü kişiler için kredi vermekten kaçınır. Bunun sebebi ise ölüm riskine karşılık bankaların bu riski alarak, alacakları ödemeler açısından sıkıntı yaşamak istememeleridir.

2. Kredi Skoru

Bireysel ihtiyaç kredisi için en gerekli şartlardan biri de yeterli seviyede kredi skoruna sahip olmanızdır. Bu şart, bankaların kredi verebilmelerinde göz önünde bulundurdukları en önemli şart özelliğini taşır. Kredi skorunuz sizin finansal geçmişinizi temsil ettiği için bankalar buna son derece önem verir. Bu yüzden kredi çekerken bu skor hakkındaki yeterli bilgiye sahip olmanız faydanıza olacaktır. Banka kredi notu neyi ifade eder, nasıl ve neye göre ölçütlendirilir gibi bilgilere hakim olmanız, kredi çekebilmenizde atacağınız adımlardan biri olmalıdır.

3. Gelir Beyanı

Kredi notu kadar önem taşıyan bir diğer şart ise gelirinizi beyan eden belge ve belli bir süre kesinti olmaksızın bu belgeye sahip olmanızdır. Düzenli maaş aldığınız bir yerde en az 4 ay çalışmanız gerekmektedir. Bu süre bankadan bankaya farklılıklar gösterir ancak temelde belirtilen süre bu şekildedir. Bir diğer önem arz eden şart ise ayrıntılı bir maaş belgesi ve sigorta dökümüdür.

Şunu belirtmekte fayda var; şartlar bu şekilde olsa da hepsini taşıyor olsanız dahi kredi başvurunuz kabul görecek demek yanlış olur. Arka planda başvurunuzun reddedilmesine neden olabilecek birçok sebep olabilir. Bu nedenle kredi başvurunuzda bankanın sizden ne istediğini ve politikalarını iyice kavramanız ve bu yolda ilerlemeniz gerekmektedir.