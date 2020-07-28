Maliye Bakanlığı 2020 yılı için memur alımı yapacağını belirtmişti. Mart ayın yapılan açıklamaya göre 8 soruda detaylar nedir? Kadro dağılımı ve şartlar? Maliye Bakanlığı memur alımı için sınav tarihleride açıklandı. Buna göre HMB Uzman Yardımcısı sözlü sınavı 26 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. HMB Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve Gelir Uzman Yardımcısı için yazılı sınav 24 Ekim 2020 tarihinde ve sözlü sınav 07 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.
İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre 2000 memur alımı sınav ilanı Lisans KPSS sonrası duyurulacak. 2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020'de yapılacak. 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül'de gerçekleşecek olup Eylül sonunda veya Ekim ilk haftasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ilanının yayımlanması bekleniyor.
SINAV TARİHLERİ:
Maliye Bakanlığı memur alımı için sınav tarihleride açıklandı. Buna göre HMB Uzman Yardımcısı sözlü sınavı 26 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. HMB Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve Gelir Uzman Yardımcısı için yazılı sınav 24 Ekim 2020 tarihinde ve sözlü sınav 07 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.
SORU 1: Belirtilen sınavlara kimler girebilecek? KPSS Şartı var mı?
CEVAP: Alımlar için öncelikle KPSS puanı aranacak. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmak suretiyle süreçler neticelendirecek.
SORU 2: Hangi yıllarda düzenlenen KPSS'ye girenler bu sınavlara başvurulabilecek?
CEVAP: KPSS 2 yıl geçerlidir. Öngörülen sınav takvimi 2020 KPSS yaptıktan sınraki tarihleri kapsadığı için, 2019 veya 2020 yılı KPSS puanları kullabilecek. Ancak 2018 KPSS puanları kullanılmayacak.
SORU 3: Duyurulan ünvanlar için yazılı sınavlar aynı gün mü gerçekleşecek?
CEVAP: Yapılacak sınavlar diğer kamu kurumlarınca açıklanacak sınavlar da gözetilmek suretiyle ayrıntılı ilanlarımızda yeniden değerlendirilecek.
SORU 4: Sınavlara Başvuruda yaş sınırı nedir? 35 yaş sınırı esnetilmesi söz konusu mu?
CEVAP: Giriş sınavına katılabilmek için sınavın yapılacağı yılın başında 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. Dolayısıyla 2020 yılında yapılacak sınav için 01.01.1985 tarihinden sonraki doğumlular başvurabilecek.
SORU 5: Avukat kadrosu atamaları merkezi sınav ile mi KPSS ile gerçekleşecek?
CEVAP: Avukat alımı 2000 kişilik kadro dışında değerlendirilmekte olup 2020 KPSS sınavı sonrasında detayları ilan edilecek.
SORU 6: İptal edilen Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavında haklar saklı tutulacak mı?
CEVAP: İptal edilen Vergi Müfettiş yardımcılığı sınavı ilan edilen 2000 kadro kapsamında bulunmamakla birlikte şartları taşıyan bütün adayların bu yıl içerisinde açıklanacak sınavlara katılmasına engel bulunmamaktadır.
SORU 7: Duyurulan ünvanlar için kadro dağılımı nasıl olacak?
CEVAP: Vergi Müfettiş yardımcısı 200, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı 500, Defterdarlık uzman Yardımcısı: 300, Gelir İdaresi uzman Yardımcısı 1000
SORU 8: Duyurulan ünvanlar için birden fazla yazılı sınava başvuru yapılabilir mi?
CEVAP: Evet, sınav tarihleri yapılacak ayrıntılı sınan ilanlarımızda buna imkan verecek şekilde düzenlenecek.
Kaynak:İşinolsa