Maliye Bakanlığı 2020 yılı için memur alımı yapacağını belirtmişti. Mart ayın yapılan açıklamaya göre 8 soruda detaylar nedir? Kadro dağılımı ve şartlar? Maliye Bakanlığı memur alımı için sınav tarihleride açıklandı. Buna göre HMB Uzman Yardımcısı sözlü sınavı 26 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. HMB Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve Gelir Uzman Yardımcısı için yazılı sınav 24 Ekim 2020 tarihinde ve sözlü sınav 07 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.