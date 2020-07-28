Devletten 82.000 bin TL hibe nasıl alınır? İlk defa ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir?

DEVLETTEN 82 BİN TL'YE KADAR HİBE NASIL ALINIR?

Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.

-36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran %15 olurken; azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.

-48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran %18 olarak belirlenirken; azami katkı tutarı ise 26 bin 645 TL olacak. -60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktirenlere devletin katkı sağlayacağı oran %25; azami katkı tutarı da 28 bin 548 TL olacak.

Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak.