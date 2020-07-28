Emekliler, memurlar, engelliler, yaşlılar, işsizler ve çalışanlar çifte bayram yaşayacak. Emeklilere, memurlara, engellilere, yaşlılara, işsizlere ve çalışanlara ödemeler dün başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.
MEMUR EMEKLİ ÇALIŞAN ENGELLİ YAŞLI İŞSİZ ÖDEME TAKVİMİ
Memur emeklilerine: Bugün ve yarın verilecek.
Engellilere ve yaşlılara: Yarın.
İşsizlere ve kısa çalışanlara: Dün başladı, bugün ve yarın devam edecek.
Kamu işçilerine: İlave tediye dün hesaplara yatırıldı.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi.
Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
BELEDİYE İŞÇİLERİNE TEDİYE ÖDEMESİ YOK!
Kadroya geçen belediye işçileri ilave tediye ödemesinden faydalanamıyor. İşçiler, bu mağduriyetin çözülmesini ve ilave tediye ödemelerinden faydalanmak istiyor.
ENGELLİ MAAŞI VE YAŞLI AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı aylığı ve engelli maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ödemelerin hak sahiplerine bayramdan önce yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız" dedi.
AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını kaydetti.
Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını belirten Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını sözlerine ekledi.
Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEMMUZ AYINA İLİŞKİN 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.
Emekliye 382 TL zam! Emekli ek ödemelerinde ne kadar artış olacak?
Emeklilerin; yılda 2 kez ikramiye, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle kazancı artıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olurken; emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirtiyor, yükseltilmesini istiyor.
EN YÜKSEK 637 TL
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye, 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı tatili için sayılı günler kaldı. İslam alemi tarafından büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü idrak edilecek ve toplamda 4 gün sürecek. 31 Temmuz Pazartesi günü ise bayramın son günü olacak.
30 Temmuz Perşembe – Arefe Günü
31 Temmuz Cuma – Kurban Bayramı 1. günü
1 Ağustos Cumartesi – Kurban Bayramı 2. günü
2 Ağustos Pazar – Kurban Bayramı 3. günü
1 Ağustos Pazartesi - Kurban Bayramı 4. günü