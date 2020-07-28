Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Çeyrek altın 700 TL'yi geçti!

Altın fiyatları rekora doymuyor. Koronavirus ve ABD-Çin arasındaki gerilim altın fiyatlarına yükseliş getiriyor. Ons altının rekor üstüne rekor kırmasıyla birlikte gram altın da rekor tazelemeye devam ediyor. Peki gram altın kaç liradan işlem görüyor? Ons altın kaç dolar seviyesinde? Altının onsunun 1981 dolar ile yeniden rekor kırmasıyla birlikte gram altın 437.6 lira seviyesine kadar yükseldi. Ons altın gün içinde en düşük 1933 dolar, en yüksek ise 1981 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise gün içinde en düşük 426.7 lira, en yüksek 437.6 lira seviyesini gördü. Saat 08:35 itibariyle gram altın 428.5 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 1938 dolar seviyesinde. İşte 28 Temmuz Salı Kapalı Çarşı güncel Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları...
GRAM VE ÇEYREK ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?
Gram altın fiyatı 430 lira sınırına yaklaşırken, çeyrek altın 700 lira bandına geldi. Bu hafta içerisinde altın fiyatlarının yükselişini sürdüreceği öngörülürken yıl sonu gram altının 500 TL bandında olacağı tahminler arasında bulunuyor.
HAREKETLİLİK SÜREKLİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta da yükselişini sürdüren altın dün de güne sert yükselişle başlamıştı. Dünden bugüne gram altın fiyatı 18.8 lira artmış oldu. Uzmanlar ons altın fiyatında 2000 dolar seviyesinin kritik seviye olduğunu belirtiyorlar.
Gram Altın fiyatı
Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. ONS fiyatın dalgalanması ile birlikte hareketlenen Gram Altın 28 Temmuz Salı günü 427,46 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 428,61 TL'den satış gördü.
Çeyrek Altın fiyatı
Çeyrek altın fiyatları ONS altın fiyatlarında yaşanan değişim ile birlikte dalgalanmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 688,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 702,38 TL'den ise alıcı buldu.
ALTININ KİLOGRAMI 427 BİN 467 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 427 bin 467 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 419 bin lira, en yüksek 428 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 427 bin 467 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 258 milyon 24 bin 115,01 lira, işlem miktarı ise 5.439,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 327 milyon 978 bin 16,50 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.939,64 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.939,64 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,26 artışla 427 bin 467 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8316 lira, satışta 6,8590 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8305 lira, satışta 6,8579 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1775, sterlin/dolar paritesi 1,2891, dolar/yen paritesi de 105,15 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,51 azalışla 43,07 dolardan işlem görüyor.
ALTIN, GÜMÜŞ YÜKSELDİ, PETROL DÜŞTÜ
Covid-19 pandemisinde gelişmelerin etkisiyle artan güvenli liman talebi, altın ve gümüş fiyatlarını yeni rekorlara taşırken, düşük talep baskısı altındaki petrol fiyatları geriledi.
Çin'deki yeni Covid-19 vakalarında son üç ayın en yüksek düzeylerine erişilmesinin ve İspanya ve Fransa'da vaka sayısındaki artışın ikinci dalga olarak algılanması, ekonomide yeni kısıtlamalar ve belirsizlikleri artıracağı kaygılarıyla güvenli limana olan talebi yükseltti.
Altın, 1,944.80 dolar ile yeni tarihi rekor düzeye tırmanınca, çeyrek altın 710 lirayı, Cumhuriyet altını da 2,820 lirayı aştı. Spot gümüş fiyatları, Covid-19'da yeni bir dalga geldiğine ilişkin gelişmelerle yüzde 6.0'dan çok yükselişle 24 doları aştı.
Bu gelişmelerle altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken, "yoksulların altını" diye de bilinen gümüşün benzer bir rekor düzeye çıkması için yüzde 100 daha artarak, 50 dolara ulaşması gerekiyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.41 düşüşle 43.27 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.16 düşüşle 40.83 dolar,
- altın yüzde 1.95 artışla 1,939.15 dolar,
- gümüş yüzde 6.60 artışla 24.27 dolar,
- bakır yüzde 1.15 düşüşle 6,400.00 dolar,
- platin yüzde 2.01 artışla 940.27 dolar,
- paladyum yüzde 4.03 artışla 2,313.85 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 428 liraya, çeyrek altın 710 liraya, Cumhuriyet altını da 2,826 liraya yükseldi. Çeyrek altın 694 lira oldu.