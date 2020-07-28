KYK çıkmayanlar nereden burs alabilir? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi YKS sonuçları açıklandı ve gözler şimdi tercihlere çevrilmiş durumda. Maddi gücü yetersiz olan üniversite adayları ise bursları araştırıyor. Bu anlamda haberimizde güzel bir liste hazırladık. Bu sene burs verecek kurumlar ve kuruluşlar henüz belli olmadı. Bu anlamda sizler için geçtiğimiz sene burs veren yerleri haberimizde detaylandırdık. Peki, KYK bursuna başvurup olumlu sonuç alamayanlar ne yapacak? İşte üniversite öğrencilerinin karşılıksız burs alabileceği kurum ve kişilerin listesi... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KYK çıkmayanlar başka nereden burs alabilir?
E-Bursum rapor sonucuna göre, 30 kurumun verdiği burs miktarı 115 milyon 839 bin 400 TL. Bu miktar 33 bin 943 öğrenciye dağıtıldı. Lisans öğrencileri için öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 418 TL. Yeni üniversiteyi kazanan adaylar için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor ve 4 yıl faiziyle beraber üniversite biter bitmez yüksek bir bütçeyle ödenmesi gerekiyor.
Tıp öğrencilerine daha fazla imkan var
Tüm fakülteler arasında ise tıp fakültesi tüm bursiyerlerin yüzde 14'ünü oluşturarak en fazla burs alan fakülte oldu. En fazla bursu İstanbul Üniversitesi alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla en fazla burs ise Boğaziçi Üniversitesi'nin. Rapora göre, burs verilen öğrencilerin yüzde 65'i kadın öğrenciler olurken, yüzde 35'ini ise erkek öğrenciler oluşturdu. Hakkari 5 bursiyerle en az burs verilen şehir olurken, onu sırasıyla 13 öğrenciyle Tunceli ve 14 öğrenciyle Bitlis izledi. İstanbul ise fazla burs verilen şehir oldu.
TOPLUM GÖNÜLLÜLER VAKFI
Toplum Gönüllüleri Vakfı karşılıksız burs vereceği öğrencilerden öncelikli olarak haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinde yer almalarını istiyor. İkinci şart ise bursun devamlılığı için öğrencilerden akademik başarı devamlılığı talep ediyor.
VEHBİ KOÇ VAKFI
Vehbi Koç Vakfı üniversite öğrencilerine en yüksek burs miktarını veren vakıf olarak biliniyor. Meslek Lisesi Meleket Meselesi Projesi dahil 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyor.
DARENDELİLER EĞİTİM VAKFI
Darendilliler Eğitim Vakfı Karşılıksız burs veren öğrencilerinden "Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak, Türkiye'de ikamet ediyor olmak Doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler burstan öncelikle yararlandırılır, Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak, ( KYK Hariç) Aynı aileden DASEV Burs Programı'na devam eden başka bir öğrencinin olmaması, Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır gibi şartlar aramakta.
YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
(YEKÜV)YÜZYIL Eğitim ve Kültür Vakfı, öğrencilere öğrenim süresi boyunca her dönem başarılarını belgeledikleri sürece mezun olana dek karşılıksız burs imkanı sağlıyor. Buna ek olarak öğrencileri sosyal ve kültürel projelerde bulunmalarını talep eden vakfın burs miktarı ise yönetim kulunca belirleniyor.
HACI ÖMER SABANCI VAKFI
Hacı Ömer Sabancı Vakfı, her yıl belirlediği taban puanını baz alarak öğrencilere geri ödemeli burs imkanı sağlıyor. Her yıl 9 aylık süre boyunca öğrencilere burs imkanı sağlayan vakıf, geri ödemeyi öğrenci okulu bitirip bir işe girdiğinde 24 ay taksitle geri talep ediyor.
İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
Dilekçe ile burs başvurularını alan İstanbul Sanayi Odası Vakfı, belirlediği uygun adaylara geri öedemesiz burs imkanı sağlıyor. Başvuruları ise Eylül ayında gerçekleşiyor.
İSTANBUL TİCARET ODASI
Her yıl Ekim - Kasım aylarında burs başvurularını kabul eden İstanbul Ticaret Odası İstanbul il sınırları içerisinde devlet üniversitesinde ve ekonomi ile ilgili bir bölümde okuyan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Geri ödemesiz verilen bursu alan öğrencilerinde yaş sınır ve öğrenim hayatı boyunca alt sınıftan dersleri olmamaları gerekiyor. Buna ek olarak ikinci öğretim okuyan öğrencilerin burs başvurusunu kabul etmiyor.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.
KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.
ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı - Önemli Notlar Burs başvuruları okulların burs ofislerine yapılmalıdır.ALEV doğrudan burs başvurusu kabul etmemektedir. Okulların burs ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir.
Vakfın Amacı
Ulusumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için toplumumuzun eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. ALEV, bu amaçla eğitim çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl "Karşılıksız Burslar" vermektedir.
BURSLAR, Vakfın kuruluş statüsü ve Mütevelli Hey'et kararı ile 3 kategoride verilmektedir. Bunlar;
1- Üniversite Bursları,
2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları,
3- Alarko Mensubu Çocukları Burslarıdır.Vakfımızın vermiş olduğu burslar hakkında detaylı bilgiler, bursların veriliş şekli ve koşulları aşağıdaki başlıklarda belirtilmiştir.
1- Üniversite Bursları
A- Dr. Üzeyir GARİH Bursu İ.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf veya lisans üstü öğrenim gören 4 öğrenci,
B- Alarko Eğitim – Kültür Vakfı(ALEV) Bursu Üniversiteler bazında bölümler;
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İ.T.Ü.)
Makina Mühendisliği Bölümü,İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümü,Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,İnşaat Mühendisliği Bölümü,
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (O.D.T.Ü.)
Makina Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.)
Makina Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü)
İşletme Fakültesi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ (A.Ü) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü,
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (G.S.Ü)
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerini kapsamaktadır. Yukarıdaki öğrencilerden lisansüstüne devam edenlerin bursları devam ettirilir.