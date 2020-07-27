* MSB Sözleşmeli Er Alımı Hakkında Merak Edilen Sorular

Sözleşmeli erlik için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Sözleşmeli er başvurusunda öğrenim şartı nedir?

En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Sözleşmeli er başvurusunda yaş şartı nedir?

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Sözleşmeli er başvurusunda askerlik şartı nedir?

- Askerlik hizmetine devam etmek

- Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış olmak

- Askerlik hizmetine başlamamış olmak şartı aranmaktadır.

Askerlik hizmetinin bitiminde teskere bırakarak sözleşmeli er olunabiliyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

a. Başvuru evraklarının incelenmesi/Evrak Kontrol,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki yeterlilik testi (FYT),

ç. Mülakat,

d. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü),fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.)

Fiziki değerlendirmede nelere bakılmaktadır?

Adayların boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı, bu konuda görevlendirilen personeller tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak kontrol edilmektedir.