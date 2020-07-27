Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? A101-Migros ve Carrefour kurbanlık fiyatları

A101-Migros ve Carrefour kurbanlık fiyatları, bayrama az bir zaman kala merak ediliyor. Kurban, Allah'ın Müslümanlara emir ve lütfettiği, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Kurban, Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın ve cömertliğin en güzel ifadesidir. Bayrama az bir süre kala "Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.