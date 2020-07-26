Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kala bayram öncesinde tediye ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak edilmeye başlandı. Bu yıla ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi. Temmuz ayının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler şimdi 3. tediye ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçileri tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte ödeme tarihi... 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de