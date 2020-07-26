- 4A kapsamında çalışan sigortalılar iş kazası sebebiyle rapor almış ise 90 günlük prim şartı aranmamaktadır.

- Rapor parası alınabilmesi için raporun iki günden fazla alınmış olması gerekmektedir. İki günlük raporlar için rapor parası alınması mümkün değildir.

- Rapor parası almak için raporunda bazı şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir. Raporda olması gereken şartlar şu şekildedir;

- 10 güne kadar olan raporlarda raporun tek bir hekim tarafından verilme şartı aranmaktadır.

- Rapor 10 günden fazla alınmış ise ya da raporun tekrarlanması gerekiyorsa, raporun yine aynı hekim tarafından verilmiş olması gerekmektedir.

- Bir sene içerisinde 40 günden fazla rapor alınmış ise bu raporun sağlık heyeti tarafından verilmesi gerekmektedir.