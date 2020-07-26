Piyasada ki en düşük fiyata satılan sahibinden ikinci el araç modellerini bir araya getirdik. Sıfır otomobil fiyatlarının bütçeleri zorlaması nedeniyle ikinci el otomobillere ilgi artıyor. Özellikle otomatik vitesli arabalar daha çok tercih edilmeye başlandı. İkinci el otomobillerin bazılarına yaşları nedeniyle kredi çıkmasa da ihtiyaç kredisi faiz oranlarının uygun hale gelmesi nedeniyle ikinci ele rağbet sürüyor.
60 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
2001 Toyoto Corolla Modelleri,
2004 2007 Fiat Palio Modelleri,
2005 Renault Symbol Modelleri,
2005 2007 Fiat Panda Modelleri,
2004 Peugeot, 206 Modelleri ,
2004 2008 Fiat Punto Modelleri,
1996 2007 Renault Clio Modelleri,
1998 2007 Ranault Megane Modelleri,
1998 2006 Renault Laguna Modelleri,
2004 Nissan Micra Modelleri,
2005 2007 Ranaul Modus Modelleri.
40 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
2004 2005 Citroen Modelleri,
2006 2008 model Fiat Albea Modelleri,
2004 2005 Chevrolet Kalos,
2000 2002 Fiat Brava Modelleri,
2001 Skoda Fabia Modelleri,
1999 2001 Fiat Bravo Modelleri,
1998 2000 Hyundayi Atos Modelleri,
2007 2014 Fiat Linea Modelleri,
1998 2000 Ford Ka Modelleri,
1999 2004 Fiat Marea Modelleri,
50 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
Ford Focus 1.6. Gold Collectin,
BMW 3 Serisi 320i,
Hyundai Matrix 1.5 CRDİ GLS,
Renault Megane dCi Authentique,
Opel Corsa 1.3 CDTI,
Renault Clio 1.2 Extreme,
Vaolkwagen Golf 1.6 Comfottline,
Peugeot 206 1.4 HDİ X-Line,
Opel Vectra 1.6 Comfort,
Nissan Micra 1.2 Tekna
Citroen C-Elysee 1.6 HDİ Attraction.
İkinci el otomobil alırken, motorda dikkat edilmesi gereken konular;
Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş sorunu olup olmadığını kontrol edin.
Motorun kolay çalışıp çalışmadığına bakın ve olağandışı seslere dikkat edin. Gürültülü bir motor, pahalı bir tamirat gerektiğine işarettir.
Egzoz dumanının rengine mutlaka dikkat edin. Gri veya renksizse normaldir, siyah veya maviyse bir sorun var demektir.
Fren pedalına 1 dakika boyunca basın. Pedalın 4 cm'den daha fazla inmemesi gerekiyor. Eğer iniyorsa, fren sisteminde bir bozukluk var demektir.
İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken hususlar
Rölantideki sarsıntısına bakın. Normalden fazlaysa ateşleme sisteminde veya yakıt sisteminde sıkıntı var demektir.
Egzozdan çıkan seslere dikkat edin ve olağandışı sesler var mı kontrol edin.
Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş problemi var mı kontrol edin.
El freninin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunu aracı 1. vitese takıp, aracı yavaşça hareket ettirmeye çalışarak deneyebilirsiniz. Eğer araç hareket ederse, el freni çalışmıyor demektir.
Aynı şekilde, 1. vitesteyken frenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Sürüş halindeyken aracın sesini dinlemeye çalışın.
Dönüş yaparken akslardan ses geliyor mu kontrol edin. Tıkırtı geliyorsa bilin ki aks uçları aşınmıştır.
Düz bir yola geçin ve aracı sürerken ellerinizi direksiyondan çekin. Eğer direksiyon sağ sol yapıyorsa aracın rot ayarlarında sıkıntı var demektir.
Aynı şekilde düz bir yolda giderken hızlandığınızda direksiyon ve otomobil titriyorsa, lastiklerin balans ayarları bozulmuş demektir.
Yolda hızla giderken direksiyonu kullanmakta güçlük çekiyorsanız ya lastikler inmiştir ya da ön takımda sıkıntı vardır.
Aracı asla rot ve balans ayarı yaptırmadan almamalısınız çünkü ayar bozukluklarına genelde bozuk bir parça neden olmaktadır.
Aracınız yavaş bir hızla giderken tık tık sesleri çıkartıyorsa, süspansiyonda sıkıntı var demektir.
Test sürüşünüz sırasında aracın klimasını da kontrol edin. Hava kompresörü normalde çok az ses çıkarır. Sürüş anında eğer fazla ses çıkarıyorsa, klima sisteminde bir sıkıntı var demektir.
Son olarak, sakin bir yere geçip el freninizi çekin. Vitese geçirip yavaşça ayağınızı debriyajdan çekin. Normal şartlarda arabanızın istop etmesi gerekir. Etmiyorsa debriyajında bir problem var demektir.
Sıfır Otomobillere Vergi İndirimi Mi Geliyor?
Piyasada sıfır araç sayısının talebi karşılayamaması sonucunda ikinci el arabaların fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşandı.Öyle ki ikinci el arabaların fiyatları sıfır araçların önüne geçti.
Bunu fırsat bilenler kendi meslekleri olmadığı halde sınırlı sayıda gelen sıfır araçları bayiilerden alarak fahiş fiyatlarla satıp piyasanın daha fazla yükselmesine sebep oluyorlar.