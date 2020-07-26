Sahibinden 80 bin TL ve 100 TL altı ikinci el araçlar- Hyundai-Ford-Honda-Fiat-Renault-Peugeot-Citroen ve Toyota fiyatları

Taşıt Kredisi Kullanımında Artış Var!

Yapılan araştırmalara göre, sıfır araba alırken taşıt kredisi kullanma oranı yüzde 6 artarak yüzde 46'dan yüzde 52'ye yükseldi. Bu artış premium araç alımında daha fazla gözlendi. Bir önceki yılda premium araç alımda taşıt kredisi kullananların oranı yüzde 39'du. Bu yıl bu oran yüzde 57 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Premium segment araçları tercih edenler taşıt kredilerinin 36 ay vade ile ödemeyi tercih ediyor.

İkinci el araç fiyatları el yaktı, vatandaş isyan etti: Otomobil değil sanki uçak pazarı

Son dönemde ikinci el otomobillerde yaşanan fiyat artışı, alıcıyı isyan ettirdi. Oto pazarları ikinci el otomobillerle dolup taşarken, yüksek fiyat nedeniyle araç bulamayan alıcılar "Otomobil değil sanki uçak pazarı" diyerek fiyatlara tepki gösterdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle bu hafta ikinci defa kapılarını açan Bursa ikinci el otomobil pazarında büyük bir hareketlilik yaşandı. Pazar satılık ikinci el otomobillerle dolup taşarken, bayram öncesi araç almak isteyen vatandaşlar da pazara yoğun ilgi gösterdi. Pazarda ikinci el otomobil fiyatlarının yüksek olması sebebiyle araç almak için gelen binlerce vatandaş araç almadan geri döndü. Bazı vatandaşlar bütçelerine uygun araç bulabilmek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazara gelip saatlerce dolaştı. Buna rağmen bütçelerine uygun araç bulamayan vatandaşlar fiyatların belirsiz şekilde yükselmesine tepki gösterdi.

Pazara araç almak için geldiklerini fakat alamadan geri döndüklerini ifade eden vatandaşlar, "Pazarda araç fiyatları çok yüksek hurda tabir edebileceğimiz araçlara 42 bin lira yazmışlar, 40 bin lira bütçeyle pazara geldik araç bulamadan geri dönüyoruz. Piyasa kısa sürede kendini ikiye katlamış durumda. 5 saattir pazarda geziyoruz bütçemize uygun araç bulamadık. Burası sanki araç pazarı değil uçak pazarı gibi aracımızı 2 ay önce sattık şimdi sattığımız paralara araç bulamıyoruz. Pazarda kim ne tutturursa fiyat yazmış, bu fiyatlarda ihtiyacı olan da alamıyor. Fiyatlar arttığı için satmak isteyen de satmıyor. 5 saattir pazarda dolaşıyoruz biri de demedi bin lira indirimimiz olsun demiyor. Kimse pazarlık yapmıyor. Herkes tok satıcı" dedi.