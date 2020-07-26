Genç girişimciler yeni bir iş kurabilmek için hibe ve desteklere başvuru yapmaktadırlar. Ayrıca işletmelerini büyütmek isteyen kişilerde devletin verdiği hibeleri araştırmaktadır. Proje türüne göre destek sağlayan kuruluşlar tarım, hayvancılık, teknoloji ve daha pek çok alanda destek sağlamaktadır. Halkbank farklı deneyimlere sahip ve farklı alanlarda iş fikirlerine sahip girişimcilere özel kredi seçenekleri sunuyoruz. Girişimci Kredilerimiz ile, girişimcileri, üniversite mezunu genç girişimcilerden, teknokentlerde faaliyet gösteren teknolojik girişimcilere kadar geniş bir yelpaze ile destekliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Yeni iş fikirleri ve buluşlar "Halkbank Girişimci Kredileri" ile hayat buluyor!
Farklı deneyimlere sahip ve farklı alanlarda iş fikirlerine sahip girişimcilere özel kredi seçenekleri sunuyoruz. Girişimci Kredilerimiz ile, girişimcileri, üniversite mezunu genç girişimcilerden, teknokentlerde faaliyet gösteren teknolojik girişimcilere kadar geniş bir yelpaze ile destekliyoruz.
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Kredi Seçenekleri
Girişimcinin eğitimi ve tecrübesine göre;
Genç Girişimci Kredisi,
Cesur Girişimci Kredisi,
Usta Girişimci Kredisi
Mucit Girişimci Kredisi
ürünlerimizi uygun vade, avantajlı faiz oranları ve ödemesiz dönemli geri ödeme seçeneklerinin yanında kredi için maddi teminat tesis edemeyen girişimcilere tek kefille kredi kullanabilme imkânı sunuyoruz.
Kimler faydalanabilir?
Başvuru tarihi itibariyle, 1 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan veya herhangi bir faaliyeti ya da kendine ait bir işyeri olmayıp kendi işini kurmak isteyen girişimciler faydalanabilmektedirler.
*Girişimci Kredilerimizden faydalanabilmek için şirket kuruluşunun tamamlanmış olması ve gerekli belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir.
Girişimci Kredisi kullanan müşterilerimiz, 6 ay boyunca şubelerimiz kanalıyla yapacakları hesaptan yapacakları havale işlemleri ve tahsile alınan çeklerine %50 oranında masraf indirimi uygulanacak olup, 6 ay boyunca hesap işletim ücreti alınmayacaktır.
Ayrıca, girişimcilere, işyeri sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, ferdi kaza sigortası gibi sigorta ürünleri ve KOBİ-Esnaf Emeklilik Planı sigorta ürünlerimiz uygun şartlarla sunulmaktadır.
Geri Ödemesiz Destek Sağlayan Kurumlar
İş kurmak için başvuru yapan kişilerin ilk olarak projelerini tanıtmaları istenir. Bu durumda KOSGEB girişimcilik eğitimine katılarak sertifika alanların iş planı hazırlaması gerekmektedir. Hazırlanacak projenin onay alması durumunda bazı şartlara göre hibe verilmektedir. Karaname ve yönetmeliklerde belirlenen kredi miktarları aslında işsizliğin azalması, istihdamın artması ve ekonominin gelişmesi için verilmektedir.
Hayvancılık Hibesi ve Desteği Sağlayan Kurumlar
En çok tercih edilen kredi desteği tarım ve hayvancılık üzerine verilmektedir. Bu sektörde iş kurmak isteyenlere ciddi oranlarda kredi verilmektedir. Ayrıca hayvancılık teşvikleri devlet anlaşmalı bankalardan Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından da destek sağlanmaktadır.
Hayvancılık sektörü için destek alınabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır:
- Tübitak
- Avrupa Birliği Hibeleri
- Tarım ve Orman Bakanlığı
- KGF
- Türkiye Teknoloji Vakfı Destekleri
- Kalkınma Ajansları
- Kefalet Kooperatifleri Birlikleri
Tarım Sektöründe Hibe Veren Kurum ve Kuruluşlar
Tarım sektöründe genelde devlet destekli hibeler verilmektedir. Başta KOSGEB olmak üzere Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından tarım sektörü için hibeler verilmektedir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da hibe alınabilmektedir. Bu sektörde organik tarım hibeleriyle birlikte aşağıdaki alanlarda da destek sağlanmaktadır:
- Tarım aletleri
- Ceviz yetiştiriciliği
- Badem yetiştiriciliği
- Buğday destekleri
- Sertifikalı yem bitkisi
- Tarımsal mekanizasyon destekleri
- Geri ödemesiz 30.000 TL desteklemeler
Esnaflara Hibe Veren Kurum ve Kuruluşlar
Son yıllarda esnaflar için sağlanan destekler oldukça fazlalaşmıştır. Hibe kredileri kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere aşağıdaki kurum ve kuruluşlar destek vermektedir:
- KOSGEB
- Esnaf kooperatifleri
- Ticaret Bakanlığı
Kadın Girişimcilere Hibe Veren Kurum ve Kuruluşlar
Kadınların istihdama katılmalarını sağlamak için hibeler yine KOSGEB tarafından sağlanmaktadır. Kadınlara bu kurum tarafından %10 daha fazla hibe kredisi verilmektedir. KOSGEB girişimcilere en çok destek sağlayan kurumdur.