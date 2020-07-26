BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi işçi alımı ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, BİM personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır? BİM personel alımı başvuru şartlarına dair tüm detaylara resmi kariyer sayfası üzerinden yayınladığı ilanlarla duyuruyor. Her geçen gün yeni ilan yayınlayan BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), birçok alanda personel alımına Türkiye geneli devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen perakende mağazalar zincirinden biri olan BİM, resmi kariyer sayfası üzerinde eleman alımına devam ediyor. Başvuru şartları ve boş kadrolar haberimizde... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
BİM 2020 PERSONEL ALIMI BOŞ KADROLAR
BİM personel alımı başvuru şartlarına dair tüm detaylara resmi kariyer sayfası üzerinden yayınladığı ilanlarla duyuruyor. Her geçen gün yeni ilan yayınlayan BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), birçok alanda personel alımına Türkiye geneli devam ediyor.
BİM personel alımı yapılan boş kadrolar şöyle:
- Depo personeli
- Meyve Sebze Hal Satın alma Sorumlusu
- Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi
- Satın Alma Asistanı
- Ihtiyaç (Kategori) Asistanı
- Kasa ve Reyon personeli
BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
BİM 2020 personel alım şartları;
- En az ilköğretim mezunu
- 18-35 yaş aralığında,
- Ürün taşınmasına engel teşkil edecek bedensel şikayetleri bulunmayan,
- Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,
- Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
- Askerlik görevini tamamlamış,
- En az bir yıl iş deneyimi
BİM İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye'nin en büyük perakende mağazalar zincirlerinden biri olan BİM, iş başvurularını kendi resmi kariyer sayfası bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx internet adresi üzerinden yapıyor.
İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların BİM'in internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve ardından "BAŞVUR" ikonuna tıklayarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Buna ek olarak BİM perakende mağazalar zincirinde çalışmak isteyen adaylar bizzat mağazalar üzerinde CV doldurarak başvuruda bulunabiliyor.
BİM TARİHÇESİ
1995 BİM 21 mağaza ile hizmet vermeye başladı.
1997 Türkiye'nin ilk özel marka (private label) ürünü olan Dost Süt, tüketicinin beğenisine sunuldu. 100. mağaza hizmete açıldı.
2001 BİM ekonomik krize karşın 87 mağaza daha açtı.
2002 Kredi kartıyla satışlar başladı.
2003 Net satışlar 1 milyar TL'yi geçti.
2004 1.000. mağazanın açılışı gerçekleşti.
2005 BİM'in hisselerinin %44,12'si halka arz edildi.
2008 BİM 551 yeni mağaza açılışı ile mağaza sayısını 2.285'e çıkardı. Ciroda yüzde 42'lik büyüme sağlandı.
2009 Fas'ta açılan mağazalarla ilk yurtdışı operasyonuna başladı.
2010 BİM, 6.574.000 TL ciro ile sektör liderliğine ulaştı.
2011 8 milyar TL'yi geçen cirosuyla, Türkiye gıda perakende pazarındaki bir numaralı pozisyonunu pekiştirdi.
2012 BİMcell hizmete sunuldu.
2013 Mısır'da ilk BİM mağazaları açıldı.
2014 Bimcell'de 1 milyon abone sayısına ulaşıldı.
2015 Yeni bir perakende konsepti olan FİLE açıldı.
2016 20 Milyar TL'yi geçen cirosuyla ve çift haneli büyüme hızıyla Türkiye gıda perakende sektöründe bir numaralı pozisyonunu pekiştirdi
2017 Beklentilerin üzerinde büyüme ve karlılık ile BİM, 2017 yılında da perakende pazarındaki liderliğini açık ara sürdürdü.
2018 2018 FAS ve FİLE operasyonları operasyonel (FVAÖK) kârlılığa ulaştı.