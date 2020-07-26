Belediyelere 4.000-4.500 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İkamet şartı var ama KPSS şartı yok!

Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 31.07.2020

https://media.iskur.gov.tr/39958/bursa-osmangazi-belediyesi-per-a-s-31-07-2020.pdf

Adana Pozantı Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 26.07.2020

https://media.iskur.gov.tr/39967/adana-pozanti-belediyesi-per-hizm-ltd-sti-26-07-2020.pdf

Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.07.2020

https://media.iskur.gov.tr/39968/gumushane-unlupinar-belediyesi-per-ltd-sti-27-07-2020.pdf

Yalova Teşsvikiye Belediyesi Personel Ltd.Şti. 29.07.2020

https://media.iskur.gov.tr/39971/yalova-tessvikiye-belediyesi-personel-ltd-sti-29-07-2020.pdf



Karaman Akçaşehir Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.07.2020

https://media.iskur.gov.tr/39972/karaman-akcasehir-belediyesi-per-ltd-sti-29-07-2020.pdf

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 28.07.2020

https://media.iskur.gov.tr/39979/tekirdag-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-28-07-2020.pdf

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,