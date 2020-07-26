Devlet vatandaşlara çok önemli yardımlar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda belediye para, gıda ve eğitim yardımı yapıyor! İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Peki, belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu? Belediye encümen kurullarında belirlenen kriterlere göre, en fazla ihtiyacı olan bireylerden ihtiyacı daha aza göre yapılan bir sıralama doğrultusunda sosyal yardımlar yapılıyor. Türkiye'deki tüm belediyeler aynı imkanlara sahip olmasa da genel olarak bir belediyeye başvurduğunuzda tamamen eli boş dönmüyorsunuz. Tabii şartları sağlıyorsanız.
Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:
Belediye yardım parası
Odun ve kömür yardımı
Gıda ve erzak yardımı
Muhtaç asker ailesi yardımı
Belediye yaşlı bakım hizmetleri
Kırtasiye yardımı
Öğrencilere okul yardımı
Belediye bursu
Giyecek yardımı
Sosyal yardım kartı
Şehit ve gazi yakınlarına yardım
Fakir ailelere kira yardımı
Sağlık ve ilaç yardımı
Bebekler için bez ve mama yardımı
Engelli yardımları
Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?
Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.
Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?
Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:
Nüfus cüdanı fotokopisi
Dilekçe
Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)
Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.
Belediye yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.
Belediyeden nakdi yardım almak için hangi belgeler gerekiyor?
Belediyelerden nakdi yardım almak erzak yardımı almaktan daha zordur. Çünkü kişiler ihtiyaç sahibi olduklarını belgelerle kanıtlamak durumundadır. İşte, nakdi yardım almak isteyenler için gerekli olan belgeler:
TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz
Yardım dilekçesi
Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.
Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi
Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge
Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.
BELEDİYELERİN YAPTIĞI YARDIMLAR
Her belediyenin Sosyal Yardım ve Hizmet yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikler dahilinde belediyeler aşağıda sayılan kişilere tespit sonucunda ayni ve nakdi yardım yapmaktadır;
Sigortalı bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan şahıs ve ailelere
Evinde yeme ihtiyacını karşılayamayacak olanlara düzenli olarak yapılacak yemek yardımları
Yaşlılara ve engellilere yapılan yardımlar
Doğal felaketler sebebi ile yardıma muhtaç olan kişilere yapılan yardımlar
Hastalıkları sebebi ile çalışamayacak durumda olanlar
Belediyenin inceleme yapan komisyonu tarafından yardıma muhtaç olduğunun tespiti yapılan kimseler
Eğitim amaçlı yapılan yardımlar başlıklarında ve bu şekilde mağduriyet yaşayan kişilere yardım yapılmaktadır.
Belediyelerden yardım talebinde bulunmak isteyen kişilerin ikametgah belgeleri, T.C. kimlik fotokopisi ve başvuru taleplerini anlatan bir dilekçe ile belediyelere, kolluk kuvvetlerine ya da muhtarlarına giderek başvuruda bulunmaları yeterli olmaktadır. Başvuru sonrasında belediye ekiplerince adresinizde inceleme yapılacaktır. Bu sebeple gerçek manada muhtaç olduğunuzun anlaşılması durumunda yardımlardan faydalanmaya başlayabileceksiniz. Boşanan kadına devlet destekleri ve maddi yardımlar başlıklı içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.