Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada , asgari ücret desteğinin devam ettiğini söyleyerek 2018 yılından bu yana yapılan asgari ücret zammı ile ilgili, "Asgari ücrete yüzde 45 zam yaptık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2324 liraya biz çıkardık." dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli dönem ve tarihlerde asgari ücret belirleme toplantıları yapıyor. Bu toplantıların tamamlanmasının ardından yeni ücretin ne kadar olacağı tüm çalışanlar için açıklanıyor. 1 Ocak itibari ile yürürlüğe giren yeni asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak duyuruldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SON 2 YILDA YÜZDE 45 ZAM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada , asgari ücret desteğinin devam ettiğini söyleyerek 2018 yılından bu yana yapılan asgari ücret zammı ile ilgili, "Asgari ücrete yüzde 45 zam yaptık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2324 liraya biz çıkardık." dedi.
ASGARİ ÜCRETTE BİR İLK
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette geçen yıl bir ilk olduğunu , asgari ücret tespit komisyonunda oy birliği ile asgari ücret zammının belirlendiğini söyledi.
ASGARİ ÜCRETTE 8 'İNCİ OLDUK
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Reel asgari ücreti yüzde 134 arttırmış olduk. Böylece asgari ücretin satın alma gücüne göre AB arasında 13 'üncü sıradan 8 'inci sıraya yükselttik." dedi.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
AGİ 2020 NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
2020 AGİ TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ ÜCRETLİ BİR ÇALIŞAN GÜNDE EN ÇOK KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİR?
Asgari ücretli ve diğer ücretliler için haftalık çalışma saati EN FAZLA 45 SAATTİR. Haftanın 6 günü çalıştığı varsayımıyla bir asgari ücretli haftada 7,5 saattir.
Haftada bir gün ücretli yasal izinli olduğu için 26 günlük süre zarfın
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek;
EN DÜŞÜK MAAŞI temsil etmektedir.