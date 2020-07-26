E HACİZ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Eğer bu türden borçlarınız varsa banka hesaplarınızda bloke var mı yok mu sorgulamak için E-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitelerini kullanabilirsiniz. E-Devlet üzerinden yapacağınız sorgulamalar için de sizi GİB'in sitesine yönlendirebilir.

Şimdi, banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz sorgulamasının nasıl yapıldığını ve sırasıyla anlatmaya çalışalım. Öncelikle (https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-banka-hesaplarina-uygulanan-elektronik-haciz-sorgulama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna basın. Yine açılan sayfada TC Kimlik numaranızı ve e Devlet şifrenizi yazdıktan sonra "Devam" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından açılan sayfadaki "Uygulamaya Git" butonuna basınız.

Açılan sayfada banka hesaplarınıza uygulanmış olan haciz işlemlerini sorgulayabilisiniz. Eğer sorgulama ekranında; adınıza veya size ait her hangi bir banka hesabına haciz yoksa "ADINIZA DÜZENLENMİŞ AKTİF HACİZ BİLDİRİSİ BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR. " uyarısını göreceksiniz. Bu, herhangi bir haciz yok anlamındadır.