SON 2 YILDA YÜZDE 45 ZAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada , asgari ücret desteğinin devam ettiğini söyleyerek 2018 yılından bu yana yapılan asgari ücret zammı ile ilgili, "Asgari ücrete yüzde 45 zam yaptık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2324 liraya biz çıkardık." dedi.

ASGARİ ÜCRETTE BİR İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette geçen yıl bir ilk olduğunu , asgari ücret tespit komisyonunda oy birliği ile asgari ücret zammının belirlendiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETTE 8 'İNCİ OLDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Reel asgari ücreti yüzde 134 arttırmış olduk. Böylece asgari ücretin satın alma gücüne göre AB arasında 13 'üncü sıradan 8 'inci sıraya yükselttik." dedi.