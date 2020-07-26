A101 30 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. A101 30 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli fırsatlar var? A101 30 Temmuz 2020 aktüel katalogları yine Perşembe günü geliyor. Pek çoğunun ısrarla istediği ürünler, uzun zamandır A101'e gelmeyen avantajlı fırsatlar bu hafta A101'de yer almaya hazırlanıyor. A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloglarında bu hafta istenen ürünler var. Harika fırsatların yer aldığı ürünlerin ön incelemesi ve katalogların detaylı görselleri ile başlıyoruz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
A101 30 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Palette Göz Alıcı Saç Boyası Çeşitleri
Yiyecek ve içecek ürünlerinde %34'e varan indirim
Yiyecek ve içecek ürünlerinde %34'e varan indirim
Dondurulmuş Pasta Çeşitleri ve Tatlı Malzemeleri
10 TL ve üzeri alışverişlerde Doğuş Karadeniz Tiryaki Siyah Çay 11,50 TL
Orkide Omega 3 Sıvı Yağ 9,95 TL fırsatıyla
10 TL ve üzeri alışverişlerde Doğuş Çay 11,95 TL fırsatıyla
Saklama Kabı ve Çay Bardağı çeşitleri
Kombinet Dana Kuşbaşı ve Dana Kıyma
Meyve ürünlerindeki indirimler
A101 30 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV 4.999 TL
Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL
HI-LEVEL 50UHL650 50" Ultra HD Smart Led TV 2.099 TL
Reeder R13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL
Honor 8S Cep Telefonu 64 GB 1.799 TL
Xiaomi 10.000 mAh Powerbank 79,95 TL
Xiaomi Earbuds S Bluetooth Kulaklık 139 TL
Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 39,95 TL
Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik 179 TL
Piranha Kablolu Kulaklık 24,95 TL
Logitech G300S Gaming Kablolu Mouse 149 TL
Piranha Nostalji Radyo 99,95 TL
GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL
GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL
Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 39,95 TL
Piranha Kablosuz Klavye 39,95 TL
Erinöz Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1.499 TL
Metal Oturma Grubu 1.649 TL
Askılı Salıncak 1.399 TL
Flavel FLV7000 Çamaşır Makinesi 1.249 TL
SEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi 1.499 TL
Arzum Cezz Eco 3055 Türk Kahve Makinesi 99,95 TL
Kiwi KSC 4210 Buharlı Temizleyici 169 TL
Sinbo SF-6783 Ayaklı Vantilatör 149 TL
Kiwi KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL
Kiwi KTM 2910 Çay Makinesi 149 TL
Raks Figo Kıl Temizleme Makinesi 15,95 TL
Aprilla ABS 1026 Dijital Banyo Baskülü 45 TL
Arzum Starry AR1111 El Blender Seti 159 TL
Çalışma Masası 75 TL
4 Raflı Kitaplık 79,95 TL
3 Kapaklı Gardırop 299,95 TL
Asılabilir Dolap Düzenleyici 6,50 TL
Metaltex 4 Katlı Metal Raf 24,95 TL
Elmas Desenli Organizer Sepet 3'lü 14,95 TL
Tava Rafı / Köşelikler 12,95 TL
Toka Çeşitleri 1,95 TL
Trend Sandalye 49,50 TL
Plastik Çekmeceli Ahşap Raf 119,95 TL
Minderli Ahşap Ayakkabılık 109,95 TL
Çizgili Plaj / Piknik Sandalyesi 44,95 TL
Gölgelikli Salıncak 289,95 TL
2 Kişilik Ahşap Katlanabilir Masa Sandalye Seti 199,95 TL
Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 149,95 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL
2 Kişilik Hamak 32,95 TL
4 Kişilik Ahşap Katlanabilir Masa Sandalye Seti 349,95 TL
Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 49,95 TL
Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 47,95 TL
Tek Fiyat Boya Ürünleri 2,95 TL
KLECO Elektrikli Çivi ve Zımba Makinesi 139,95 TL
Piranha Şarjlı Vidalama 49,95 TL
Kılıç Testere 199,95 TL
Tabure Takım Çantası 49,95 TL
Belderia 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 499,95 TL
Dolu Tiago 6V Akülü Araba 599,95 TL
JWIN Teleskop 69,95 TL
Bayan Silikon Kol Saati Çeşitleri 24,95 TL
Kahve Fincan Takımı 6'lı 59,95 TL
Relax Çelik Termos 2 Litre 59,90 TL