BİM 28-29 Temmuz Salı ve Cuma aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. BİM'de gelecek hafta aktüel indirimli ürünler oldukça rağbet görecek. Bu anlamda BİM 28-29 Temmuz 2020 aktüel kataloğu, gelecek hafta satışa sunulacak ürünleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. Merakla beklenen BİM 28 - 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogta 25 mm mıknatıs ile güçlü ve verimli BLDC Hub Motora sahip, yüksek dayanıklı alüminyum alaşım gövde yapısı, led far ve led arka stop lambası, katlanır özelliği ile kolay taşınabilen, montaj ve bakım için anahtar seti dahil olan, 20 km varan menzili, yüksek kalite lion bataryalı, 25 km maksimum hızı ile VOLTA VT1 Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter dikkat çekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de