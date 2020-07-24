Milyonlarca çalışana önemli bir haber geldi. Yaştan emeklilik fırsatı ile 10 yılda emekli olma şansına sahipsiniz. Genellikle herkes normal emeklilik için gerekli şartları hesaplar ve buna göre bir plan yapar ancak bunun yanında bir de yaştan emeklilik hakkı vardır. Bu bağlamda genellikle normal emeklilik için gerekli şartlar hesaplanır ve buna göre bir plan yapılır. Sigorta girişinin öne çekilmesi askerlik borçlanmasında mümkündür. Sigorta girişinden önce yapılan askerlik borçlanılırsa sigorta girişi geri gider. Sigortalılık sonrası yapılan askerliğin borçlanılması girişi öne çekmez, yalnızca prim günü kazandırır. Doğum borçlanmasıyla emeklilik tarihinin erkene çekilmesi ancak stajla ilk kez sigortalı olunan tarih arasındaki doğumlar için söz konusudur. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
YAŞTAN EMEKLİLİK HAKKI
Yaştan emeklilik, belli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış kişilere sağlanan bir haktır. Bu hakkın arkasında belirli bir süre çalışması olan fakat yaşı nedeniyle çalışması çok daha zor olan kişilere emeklilik hakkı tanınması düşüncesi yatıyor. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.
3.600 GÜN YETİYOR
Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılışıyor. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3 Bin 600 prim günüyle emekli olabilirler. Diğer yandan 9 Eylül 1976'den önce sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3 bin 600 gün primle emekli olabilirler.
FARKLI KURALLARA TABİ
Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olmuş kişiler için de yaştan emeklilik hakkı bulunmaktadır. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için gerekli yaş şartı yükselmektedir. Sosyal güvenlik sisteminde 1 günün bile önemi büyüktür. . Bu nedenle çalışanların sigortalarının yatırıldığını kontrol etmeleri çok önemlidir.
NORMAL ŞARTLARDA NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
Emeklilik hesaplamaları, her sigortalı çalışanın kariyer ve gelecek planlamalarında önemli bir noktayı oluşturuyor. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu, bünyesinde kayıtlı olan vatandaşların sigorta tiplerine göre emekliliklerini ne zaman almaya hak kazanacaklarını hesaplamaya yardımcı olacak bir e-hizmet geliştirdi.
Emekliliğinizle ilgili her türlü hesaplamayı kolay bir şekilde ne zaman emekli olabilirim uygulaması üzerinden yapabilmeniz mümkün.
SSK (4A), Bağkur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) çalışanlarının her zaman aklında olan ne zaman emekli olabilirim sorusunun dışında erken emeklilik için fırsatlar neler sorusu da yer buluyor. Hayatının büyük bir kısmını çalışma hayatında geçirmek durumunda kalan vatandaşlar emeklilik günü hesaplamaları ile emeklilik dönemine rahat ve en hızlı şekilde ulaşabilmenin hayalini kuruyor. Ne zaman emekli olurum sorgulamasını e-Devlet Kapısı portalından yapabilmek mümkün.
• e-Devlet Kapısı'na "turkiye.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.
• E-Devlet giriş ekranından "Mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı", "e-Devlet şifresi" ve "internet bankacılığı" giriş seçeneklerinden birisiyle giriş yapın.
• E-Devlet Kapısı'nda bulunan "e-hizmetler" ekranından SGK hizmet listesinden "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine giriş yapın.
• Ekranda yer alan sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihini girin.
• Son olarak "Sorgula" seçeneğine tıklayın.
Bu işlemlerle ne zaman emekli olabilirim sorgulaması ile emeklilik hesaplamanızı en doğru şekilde yapabilirsiniz. Ancak emeklilik işlemlerinde SGK resmi kayıtlarının dikkate alındığını unutmayın.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEYENLERİN EMEKLİLİK HAKKI VAR!
Takvim Gazetesi yazarı Ali Şerbetçi bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen "Genel Sağlık Sigortası primi ödüyorum, emeklilik hakkım var mı? Özel bir firmada 4 yıldır çalışıyorum, çalışma saatlerimiz günde 10-11 saati buluyor.
Genel Sağlık Sigortası primi ödüyorum, emeklilik hakkım var mı? 5...177148 Nolu SMS
Sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödüyorsunuz demektir. Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilir ancak ödenen bu primlerle emekli olamaz. Yani zorunlu olarak GSS ödeyenlerin ödedikleri sağlık primleri emeklilikte geçerli değildir. Emekli olabilmek için yukarıda saydığım faaliyetlerden birisi ile ilgili prim ödenmesi gerekmektedir.
Özel bir firmada 4 yıldır çalışıyorum, çalışma saatlerimiz günde 10-11 saati buluyor. Bu kanunen geçerli midir? Çalışma saatlerini düşüremez miyiz? 5...909584 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre; genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, 2 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. İşyerindeki çalışma süreleri bu şekilde uygulanıyorsa yasal olarak bir engel bulunmamaktadır. Ancak denkleştirme yapılmıyorsa, sürekli 11 saat çalışma uygulanıyorsa, bu yasal değildir. Bu şekilde çalışmak zorunda değilsiniz.
Ne zaman emekli olurum?
■ 23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? 5...285508 Nolu SMS
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.
Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
16.11.1971 doğumluyum. SGK giriş tarihim 25/07/2002 ve toplam primim 5238 gün. Emekli olabilmek için 25 yıl boyunca aralıksız çalışma zorunluluğu var mı? Mustafa ÇAKAR
İşe giriş tarihiniz olan 2002'ye göre emekli olabilmeniz için 60 yaşınızı tamamlamanız gerekiyor. 60 yaşınız 2031 yılında tamamlanacak.
Bu da demek oluyor ki; 16.11.2031 tarihinde emekli olabileceksiniz. 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenler iki türlü emekli olabilir.
Birincisi; 25 yıl sigortalılık süresi, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emekli. İkincisi; yine 60 yaş ve 7000 günden tam emeklilik. 25 yıl sigortalılık süreniz 2027 yılında tamamlanacağından 25 yıl ile ilgili sorun yaşamayacaksınız.
03.05.1968 doğumluyum. 20.09.1988 SSK'lı olarak ilk işe giriş tarihim. 1995 yılına kadar 214 günlük SSK hizmetim var. 11.04.1995 tarihi itibarıyla şirket ortağı olarak Bağ-Kur'lu oldum. 8030 gün (22 yıl 3 ay 20 gün) Bağ-Kur primlerimi düzenli artışla ödedim. Askerliğimi kısa dönem 1991 yılında yaptım. 01.08.2017 tarihinden itibaren başka bir firmada SSK'lı olarak çalışmaktayım. Bana son 3.5 yıl (1261 gün) SSK'ya geçersem hem daha yüksek maaş hem de yıldan kazanacağım söylendi. SSK'dan ne zaman emekli olurum? Bülent TOPUZOĞLU
Verdiğiniz bilgilere göre, son 3.5 yıl şartını (1260 gün) tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
En son 4/a kapsamında çalışmaya başladığınızdan yola çıkarak ara vermeden primlerinizin tam yatması halinde 2021 yılının Şubat ayında emeklilik dilekçesi verebilirsiniz. Mart ayı itibariyle de emekli aylığınızı alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun.
01.10.1988 staj, 01.08.1998 asıl iş için sigorta başlangıcım. Yasin İMAMOĞLU
Staj girişi emeklilik hesaplamasında dikkate alınmaz. Bu nedenle emeklilik hesaplamanız asıl işe başlama tarihinize göre yapılacaktır. 01.08.1998 işe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi ve prim gün sayınızı yazmamışsınız. Bu şartlarda 25 yılınız 2023'te dolacak. Bu tarihe kadar 5900 prim günü ve 57 yaş şartını tamamlayarak 2023 Ağustos ayında emekli olursunuz. Ancak işe başlangıcınız askerlikten sonra ise 14.5 ay askerlik borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda da tam bir yıl önce emekli olma şansınız olur.