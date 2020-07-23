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    • Ekonomi
    • 23.07.2020 Gazete
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    Emekliye 2.550 TL! Emekli ücreti ne kadar? Hangi ne kadar promosyon veriyor?

    ların emekli müşteri yarışı hızlandı. Maaşa göre en az 500, 625, verilirken, bazı bankalar tutarı koşulsuz bin liraya kadar çıkardı. Kampanyalarla 2 bin 550 lira ödeyen de var. Peki, hangi banka ne kadar proosyon veriyor? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...



    Bu ay maaşları artan, Kurban Bayramı ikramiyesini almaya başlayan emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi.



    AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.

    DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.



    FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.

    GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Dijital kanallardan başvuranlara maaşa göre 50, 125, 200 lira yüklüyor.



    HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.

    ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten, 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira veriyor. Böylece 3 yıl için 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.



    İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor.

    ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 ödeme talimatına 150, emekli yakınını getirene kişi başına 150 lira, bin lira alışverişe 200 lira bonus imkanı var.



    VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.

    ZİRAAT: 500, 625, 750 lira veriyor.



    PROMOSYON YARIŞI HIZLANDI
    Temmuz zamlarını ve ikramiyelerini almaya başlayan emekliler, şimdi de promosyon için alternatifleri değerlendiriyor.

    Haberler Ekonomi Emekliye 2.550 TL! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
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