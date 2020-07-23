Bu ay maaşları artan, Kurban Bayramı ikramiyesini almaya başlayan emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi.
AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.
GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Dijital kanallardan başvuranlara maaşa göre 50, 125, 200 lira yüklüyor.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten, 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira veriyor. Böylece 3 yıl için 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor.
ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 ödeme talimatına 150, emekli yakınını getirene kişi başına 150 lira, bin lira alışverişe 200 lira bonus imkanı var.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
ZİRAAT: 500, 625, 750 lira veriyor.
PROMOSYON YARIŞI HIZLANDI
Temmuz zamlarını ve ikramiyelerini almaya başlayan emekliler, şimdi de promosyon için alternatifleri değerlendiriyor.