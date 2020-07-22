Emeklilere verilen 1000 TL bayram ikramiyesinin 1500 TL'ye çıkarılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e geldi. Teklif ile emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 1000 TL'den 1500 TL'ye çıkarılması, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanların da ikramiyeden yararlanmaları öngörüldü. 2 milyonu aşkın memur emeklisine 28-29 Temmuz'da 3'lü ödeme yapılacak. Temmuz zam farkı, Ağustos aylığı ve bayram ikramiyesi ile kazançlar artacak. En düşük memur emeklisi aylığı bu ay 2 bin 661 lira 34 kuruştan 153,02 lira artışla 2 bin 814 lira 37 kuruşa yükseldi. Bu maaşı alan emeklinin hesabına, 153,02 lira zam farkı, bin lira ikramiye ve 2 bin 814 lira 37 kuruş Ağustos aylığı olmak üzere 3 bin 967 lira 39 kuruş ödeme yatırılacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkıyor?
Gerekçede Mart ayında Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle emeklilerin normal harcamalarının değiştiği ve zorunlu harcamalarının arttı ifade edildi. Ayrıca pandemi döneminde emekli vatandaşların maaşları ve emekli ikramiyelerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı, emekli vatandaşların muhtaç durumuna düştüğüne değinildi.
Emekli ikramiyesi 1500 TL olursa kimler yararlanacak?
Kanun teklifi kabul edilirse eğer, emekli ikramiyelerine 500 TL zam gelerek 1500 TL'ye çıkarılacak. Zamlı emekli ikramiyesinden kimler yararlanacak sorusunu soran vatandaşlar araştırmaya başladı. Sigorta şirketleri, bankalar, borsalar ile ticaret ve sanayi odalarından emekli olmuş ve hala 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını almaya devam eden tüm vatandaşların zamlı bayram ikramiyelerinden faydalanması öngörülüyor.
BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zamlı temmuz maaşları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emekileri için 17-26 Temmuz tarihlerinde, Bağ-Kur emeklileri için 25-28 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılacağını bildirmişti. Emekli sandığı kapsamındaki emekli vatandaşlarında temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri birlikte ödenecek. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin ödemeleri 28-29 Temmuz tarihlerinde hesaplarda olacak.
Emekliye en az 3.967 TL! 2020 en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
2 milyonu aşkın memur emeklisine 28-29 Temmuz'da 3'lü ödeme yapılacak. Temmuz zam farkı, Ağustos aylığı ve bayram ikramiyesi ile kazançlar artacak. En düşük memur emeklisi aylığı bu ay 2 bin 661 lira 34 kuruştan 153,02 lira artışla 2 bin 814 lira 37 kuruşa yükseldi. Bu maaşı alan emeklinin hesabına, 153,02 lira zam farkı, bin lira ikramiye ve 2 bin 814 lira 37 kuruş Ağustos aylığı olmak üzere 3 bin 967 lira 39 kuruş ödeme yatırılacak.
Memur emeklileri önümüzdeki hafta 3'lü kazanç elde edecek. Enflasyon verileri beklendiği için 1-5 Temmuz'da maaşlarını zam yansıtılmadan alan memur emeklilerine, yüzde 5.75 artış ile oluşan farkları 28-29 Temmuz'da ödenecek.
Ağustos aylıklarını da bayram nedeniyle erken ödemeyle bu tarihlerde ceplerine koyacak olan memur emeklileri, aynı anda bin lira bayram ikramiyesini de hesabında görecek.
Yani memur emeklilerine 28-29 Temmuz'da zam farkı, bayram ikramiyesi ve Ağustos maaşı ödenecek. En düşük memur emeklisi aylığı bu ay 2 bin 661 lira 34 kuruştan 153,02 lira artışla 2 bin 814 lira 37 kuruşa yükseldi.
Bu maaşı alan emeklinin hesabına, 153,02 lira zam farkı, bin lira ikramiye ve 2 bin 814 lira 37 kuruş Ağustos aylığı olmak üzere 3 bin 967 lira 39 kuruş ödeme yatırılacak.
KİME, NE ZAMAN?
Ziraat Bankası'ndan ayın 1 ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde alanlara 29 Temmuz'da ödeme olacak. Aylıklarını diğer bankalardan alanlara ise ödeme 28 Temmuz'da.