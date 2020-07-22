

Pınar Gültekin'in üniversitesinden yeni açıklama!

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 'Canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı. Tüm bu gelişmeler ardından, Pınar Gültekin'in öğrencisi olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu'ndan açıklama yapıldı.

"ÜNİVERSİTEMİZİ ÜZÜNTÜ VE YASA BOĞDU"

Senato açıklamasında şunları kaydetti: "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, menfur bir cinayet sonucu hayatının baharında aramızdan ayrılmıştır. Öğrencimizin vefatı üniversitemizi tarifi imkansız bir üzüntü ve yasa boğmuştur. Pınar Gültekin'in en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik bu cinayeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu tür cinayetlerin bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir."

Pınar Gültekin'in acılı babası konuştu: "Kızımı teşhis edemedim"

Pınar Gültekin'in acılı babası Sıddık Gültekin katıldığı bir televizyon programında kızının yaşadıklarını anlatı ve öldürülme biçimine isyan etti.

Cemal Metin Avcı'nın kızını takıntı haline getirdiğini defalarca ayrılmak istemesine rağmen peşini bırakmadığını ifade eden baba Gültekin, "Bu vahşetten öte bir şey. Ben bir baba olarak kızımı teşhis edemedim. Bu benim yüreğimi yakıyor. Bu acıyla ben yaşayamam zaten. Bu yalnız kızımı öldürmedi, hepimizi öldürdü" diye konuştu.