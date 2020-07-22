Muğla'da 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ev görüntülendi. Pınar'ın öldürüldüğü evin önünde içinde ateş yakılan varil ve kül izleri dikkat çekti. Muğla'da öldürüldükten sonra cesedi bir varile konulan ve ardından üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in katil zanlısını sosyal medya hesabı ele verdi. Gültekin'in, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.Bar işletmecesi Cemal Metin Avcı tarafından dövüldükten sonra bayılan ve ardından boğularak öldürülen Pınar Gültekin'in cansız bedenini varile koyan, ardından üzerine beton döken Avcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Pınar sosyal medyada Cemal Metin Avcı'yı engellemiş
Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekip, Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede, Gültekin'in sosyal medya hesabından 16 Temmuz tarihinde cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı engellediği ortaya çıktı.
Cinayeti ortaya çıkaran 2 detay
Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınar Gültekin'in yakın çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Cemal Metin Avcı ile uzun süredir birliktelikleri bulunduğu bilgisi üzerine bu kişi hakkında incelemeler yaptı. Katil zanlısı Avcı, üzerindeki şüphelerin artması sonrası gözaltına alındı. Zanlının sorgusunda, sosyal medya hesabının Pınar Gültekin tarafından 16 Temmuz tarihinde neden engellendiği ve akaryakıt istasyonundan pet şişe içinde aldığı benzini ne yaptığı soruları üzerine cinayet düğümü çözüldü.
Özgecan tweetleri
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in, Özgecan Aslan için attığı tweetler ortaya çıktı. Özgecan, 2015 yılında evine gitmek için bindiği minibüste tecavüze uğrayıp yakılarak öldürülmüştü. Gültekin tweetinde, "Sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Böyle şerefsizler asılmalı." yazmış.
Pınar Gültekin'in üniversitesinden yeni açıklama!
Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 'Canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı. Tüm bu gelişmeler ardından, Pınar Gültekin'in öğrencisi olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu'ndan açıklama yapıldı.
"ÜNİVERSİTEMİZİ ÜZÜNTÜ VE YASA BOĞDU"
Senato açıklamasında şunları kaydetti: "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, menfur bir cinayet sonucu hayatının baharında aramızdan ayrılmıştır. Öğrencimizin vefatı üniversitemizi tarifi imkansız bir üzüntü ve yasa boğmuştur. Pınar Gültekin'in en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik bu cinayeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu tür cinayetlerin bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir."
Pınar Gültekin'in acılı babası konuştu: "Kızımı teşhis edemedim"
Pınar Gültekin'in acılı babası Sıddık Gültekin katıldığı bir televizyon programında kızının yaşadıklarını anlatı ve öldürülme biçimine isyan etti.
Cemal Metin Avcı'nın kızını takıntı haline getirdiğini defalarca ayrılmak istemesine rağmen peşini bırakmadığını ifade eden baba Gültekin, "Bu vahşetten öte bir şey. Ben bir baba olarak kızımı teşhis edemedim. Bu benim yüreğimi yakıyor. Bu acıyla ben yaşayamam zaten. Bu yalnız kızımı öldürmedi, hepimizi öldürdü" diye konuştu.
"BENİM ACIM TARİFSİZ"
Tarifsiz bir acı yaşadığını kaydeden baba Gültekin şunları söyledi:
* Benim acım çok büyük Hakan bey, en iyi siz anlarsınız çünkü siz de bir babasınız. Benim acımın tarifi edilemez. Benim acım çok büyük. Artık yeter diyelim. Bugün benim ocağım yandı, benim ciğerlerim yandı, ben bittim, öldüm. Bütün ailem bitti. Benim 27 sene verdiğim bütün emekler bitti. Ama bundan sonra hiçbir evlat ölmesin, hiçbir kadın ölmesin, hiçbir kız çocuğu ölmesin.
"HER KIZ ÇOCUĞUNUN BAŞINA BİR BEKÇİ DİKELİM"
* Artık Türkiye öyle olmuş ki, her kız çocuğunun başına birer nöbetçi mi dikmemiz lazım? Pınar benim kızım değil bu saatten sonra, bütün Türkiye'nin kızıdır.
* Acım çok büyük. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bütün Türk halkına teşekkür ediyorum. Muğla Akyaka Jandarma Bölge Komutanlığı'na, Muğla Valisi'ne, Emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum. Ben şahit oldum, üç gün üç gece aynı bizim gibi hiç yatmadan görevlerini dört dörtlük yaptılar. Bunu söylemeden geçersem bir yanlış yapmış olurum. Türkiye'nin başı sağ olsun.
"BİZ BUNU HAK ETMEDİK"
* Annesi tarif edilemez bir acı yaşıyor şu anda. Zaten hasta, orada da doktorlar geldi, müdahale etti. Kız kardeşi aynen öyle. Benim 5 tane çocuğum var, dördü de perişan. Biz bunu hak etmedik. Bir insan ne kadar kötü olursa olsun, hiçbir varlık, hiçbir canlı ölümü hak etmiyor. Artık yeter, bu ülke kana doymadı mı?
* Pınar'ı en son 6 ay önce görmüştüm. Havaalanında karşılamıştım. 6 senedir üniversite okuyordu, bu sene son senesiydi. Bana telefon açtı 'Baba ben artık eve döneceğim' dedi.
"TAKINTI HALİNE GETİRMİŞTİ"
* Bu ilişki değildi ki… Bu adam takıntı haline getirmişti. Zaten evli bir insandı, zengindi. Benim kızımın ismini belki kötüye çıkartmış olabilirler. Kızım şerefli, namuslu olmasaydı bugün kızım yaşardı. Namusu için canını verdi.
* Kızımla birlikte olmak istiyormuş. Kızım buna defalarca itiraz etmiş. 'Sen evli insansın, hanımına söylerim' demiş. Zaten ne zaman ki kızım 'Ben senin hanımına söylerim' dedi, bu korkudan cinayeti işledi.
"BİR BABA OLARAK KIZIMI TEŞHİS EDEMEDİM"
* Çünkü artık kızım yakasını kurtaramıyordu. Bütün Muğla biliyor, esnaf biliyor. Benim kızım 6 yıldır Muğla'da. Tanımayan yok, erkek gibi kızdı. Pısırık bir insan da değildi. Ama neticede takıntı hale getirmiş adam. Bir türlü kızımın yakasını bırakmamış.
* Ve en sonunda bu vahşet mi diyelim, isim bulamıyorum. Bu vahşetten öte bir şeydir. Ben bir baba olarak kızımı teşhis edemedim. Bu benim yüreğimi yakıyor. Bu acıyla ben yaşayamam zaten. Bu yalnız kızımı öldürmedi, hepimizi öldürdü.