İŞKUR'da yayınlanan ilanda Darphane Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre alınacak 20 personelin sürekli işçi kadrosunda Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) olarak istihdam edileceği belirtiliyor. İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No: 6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün işyerlerine yapılacak koruma ve güvenlik görevlisi alımında adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde istihdam edilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Adaylar için aranan genel şartlar
Türk vatandaşı olmak, Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış veya muaf olmak), Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak ve Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak şartları aranmaktadır.
Adaylar için aranan özel nitelikler
En az Lise ve dengi okul, Önlisans, Lisans ve Lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan), Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek, Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek, En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak (koruma ve güvenlik görevlisi/özel güvenlik görevlisi) ve bunu SGK kayıtları ile belgelendirmek ve Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir) şartları aranmaktadır.
Başvuru şekli, yeri ve zamanı
Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden Online olarak 22 -27 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapacaklardır.
Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi (22 Temmuz 2020) itibariyle İstanbul İli genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.
Adaylar için Noter kura çekimi 12 Ağustos 2020 günü saat 14:00'de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecektir.
COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.