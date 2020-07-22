İşbirliği kapsamında kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'te oyun teknolojileri alanında ürün / hizmet geliştirilen girişimler desteklenecek. Programa başvuran girişimcileri Big Bang sahnesinde 350 bin liralık ödül bekliyor. İTÜ ARI Teknokent Direktörü ve İTÜ Çekirdek'in Kurucusu Arzu Eryılmaz, "Globale açılacak girişimciler çıkmasını hedefliyoruz" dedi. Teknoloji ile Üretelim Platformu Sözcüsü Emre Hantaloğlu da "Oyunu destekleyici sektörlerde girişim geliştiren herkesi programa başvurmaya davet ediyoruz" diye konuştu.