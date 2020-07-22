Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den oyun teknolojileri geliştirenlere tam destek

    ve Teknoloji ile Üretelim Platformu güçlerini birleştirerek #GameTech programını hayata geçirdi.

    Oyun teknolojileri geliştirenlere tam destek

    İşbirliği kapsamında kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'te oyun teknolojileri alanında ürün / hizmet geliştirilen girişimler desteklenecek. Programa başvuran girişimcileri Big Bang sahnesinde 350 bin liralık ödül bekliyor. İTÜ ARI Teknokent Direktörü ve İTÜ Çekirdek'in Kurucusu Arzu Eryılmaz, "Globale açılacak girişimciler çıkmasını hedefliyoruz" dedi. Teknoloji ile Üretelim Platformu Sözcüsü Emre Hantaloğlu da "Oyunu destekleyici sektörlerde girişim geliştiren herkesi programa başvurmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

    Haberler Ekonomi İTÜ'den oyun teknolojileri geliştirenlere tam destek
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri