İşsizlik Maaşı Miktarı: Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları gözetilerek hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kurala göre hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemiyor. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmuyor.

Son 4 ay asgari ücretten maaş alanlara ödenecek işsizlik ödeneği 1.168,27 TL. Son 4 ay 3.500 TL maaş alanlara ödenecek işsizlik ödeneği 1.389,37 TL. Son 4 ay 6.000 TL maaş alanlara ödenecek işsizlik ödeneği 2.336,53 TL şeklinde hesaplanıyor.

İşsizlik ödeneği damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye uğramıyor, nafaka borçları hariç haciz ve başkasına devri söz konusu olmuyor. İşsizlik ödeneği, başvuruları takip eden ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. Her ayın beşinde de aylık olarak hak sahibine ödeniyor.