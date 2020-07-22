İŞKUR başvuru şartları ve detaylar İŞKUR tarafından vatandaşlar müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 3 farklı maaş verilecek. Detayları anlatalım... Vatandaşlara 3 farklı 2354 TL maaş desteği İŞKUR'dan yapılacak. Bu ücret desteklerinden kimler hangi şartlarda başvuru yapabilecek. İşsizlik maaşı almaya hak kazanacak şekilde çalıştığı iş yerinden ayrılan kişilere, belirli bir süre boyunca yaşamını idame ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından verilir ve verilen bu işsizlik maaşı asgari ücret tutarıyla belirlenir. İşsizlik maaşı miktarı için, sigortalı çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İşsizlik Maaşı Alabilmenin Şartları: 4447 sayılı kanunda hüküm altına alınarak hukuken korunan ve kendi isteği dışında işsiz kalan vatandaşların mağduriyet yaşamamalarını amaçlayan işsizlik ödeneğinin genel olarak bilinen şartları şu şekilde belirlenmiştir. Kendi istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalmak. Hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki son 120 gün hizmet sözleşmesine tabi olmak. Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son üç sene içinde en az 600 günlük işsizlik sigortası primi ödemiş olmak. Hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine bizzat veya elektronik ortamda başvurmak.
İşsizlik Maaşına Başvuru Süreci: Hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR'a bizzat giderek veya elektronik ortamda İŞKUR internet adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvuru yapılmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin çalışabilecek durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılıyor veya güncelleniyor. Bu sayede sigortalı işsizlerin danışmanlık, iş bulunması ve meslek edindirme hizmetlerini alması sağlanıyor.
İşsizlik Maaşına Hak Kazananlara Sağlanan Hizmetler: İşsizlik Ödeneği. Genel Sağlık Sigortası Primleri. Yeni bir iş bulma. Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi veriliyor.
İşsizlik Maaşının Süresi: Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son 3 yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası prim ödemelerini yapmış olan sigortalı işsizlere 180 gün. 900 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası prim ödemelerini yapmış olan sigortalı işsizlere 240 gün. 1080 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası prim ödemelerini yapmış olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik maaşı ödeniyor.
İşsizlik Maaşı Miktarı: Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları gözetilerek hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kurala göre hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemiyor. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmuyor.
Son 4 ay asgari ücretten maaş alanlara ödenecek işsizlik ödeneği 1.168,27 TL. Son 4 ay 3.500 TL maaş alanlara ödenecek işsizlik ödeneği 1.389,37 TL. Son 4 ay 6.000 TL maaş alanlara ödenecek işsizlik ödeneği 2.336,53 TL şeklinde hesaplanıyor.
İşsizlik ödeneği damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye uğramıyor, nafaka borçları hariç haciz ve başkasına devri söz konusu olmuyor. İşsizlik ödeneği, başvuruları takip eden ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. Her ayın beşinde de aylık olarak hak sahibine ödeniyor.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?
Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.