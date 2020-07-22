İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Belediye personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

– T.C. vatandaşı olmak.

– Türkiye İş Kurumu 'na kayıtlı ve işsiz olmak,

– Mezuniyet şartı bakımından ilanlar için ayrı ayrı mezuniyet şartsız, ilkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,

– Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak.

– TCK 'nın 53 'üncü maddesindeki süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

– Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa yapmış olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.

İŞKUR'A NEREDEN KAYIT OLUNUR?

Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.