Başınız fena belada! E-devlet uygulamasında bunu hemen yapın! Yapmadığınız takdirde elinizden gidebilir

OLTALAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

E-devlet kullanıcıları bu oltalama (phishing) saldırısında genellikle "aidat iade işlemleri" gibi muğlak ifadelerle sahte e-devlet sitelerine yönlendiriliyor. Burada, Android sistemli cep telefonu kullanıcıları hedef alınıyor. Söz konusu sahte web sitelerinde, kişiden para iadesi yapılabilmesi için kişisel bilgiler isteniyor.

Daha sonra bu site üzerinden işlem yapılamadığı, iki faktörlü doğrulama için gelen SMS sisteminin çalışmadığı belirtiliyor ve kullanıcıdan cep telefonuna e-devlet uygulaması indirmesi isteniyor. Böylece çift faktörlü koruma sistemi bypass edilmeye çalışılıyor.

Ancak kullanıcının yönlendirildiği Android cep telefonu uygulaması da aslında sahte. Vatandaşların karşısına "e-Devlet Kapısı Online Aidat İade Sistemi" gibi sayfalar çıkıyor ve burada eksik kalan bilgilerin doldurulması isteniyor.

TC Kimlik No, ad soyad, kredi kartı numarası son kullanma tarihi, hatta kart limiti bile talep ediliyor. Tüm bu bilgilerle siber suçlular, kullanıcıların kredi kartından faydalanabilmelerine yönelik kapıyı açmış oluyor.