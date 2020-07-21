KİM NE KADAR MAAŞ ALIR?

Yüzdelik dilim düzenlemesi çıkması durumunda kadroya geçmeden önce asgari ücret alan bir işçi düzenleme olsa da asgari ücret alacak. Ancak o dönem asgari ücretten yüzde 5 daha yüksek ücret alan bir işçi bu dönemki asgari ücrete göre yüzde 5 daha fazla ücret alacak.

2020 TİS GÖRÜŞMELERİ İLE 4D TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI TEKLİFİ İÇİN MASADA OLAN ZAM ORANLARI NELER?

Şu ana kadar yapılan zemin yoklamaları ile taşeron işçilere maaş zammı için öne çıkan teklifler arasında ilk sırayı asgari ücret zam oranı aldı.

Bu tarihe kadar taşeron işçilerin maaşlarına zam oranı Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yüzde 4 olarak uygulanmış, maaşlara 6 aylık periyodlar dahilinde zam yapılmıştı.

Yapılan son görüşmelerde bu zamların enflasyonun oldukça altında kalması eleştiri nedeni olurken enflasyon karşısında adeta eriyen maaşlar nedeni ile artık taşeron işçiler maaşlarına iyi bir zam yapılmasını talep ediyor.