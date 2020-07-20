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    • Ekonomi
    • 20.07.2020 14:24
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    • 20.07.2020 14:26
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    iş başvuru formu ve ! En az 2.500 TL maaşla BİM ı başvuru şartları nedir?

    iş başvuru formu ve sayfamızda yer alıyor. BİM marketleri binlerce çalışanı ile özellikle genç nüfus iş istihdamı yapmaktadır. Her yıl binlerce kişiye iş imkanı sunan BİM bu yıl içerisinde Genelinde doğusundan batısına bir çok ilde ı yapacak. BİM Personel Alımı için yayınladığı her ilan için farklı başvuru şartları talep etmektedir. BİM'de çalışmak ve iş başvurusu yapmak isteyenler hemen alt kısımda paylaştığımız linki kullanarak BİM kariyer sayfasını ziyaret edebilir bu iş ilanı hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirler. BİM personel alımları detayları takvim.com.tr'de

    En az 2.500 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları nedir?

    BİM market peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Bu bağlamda İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyuruda BİM market bünyesine çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR resmi adresi üzerinden yayımlanan duyurularda Bim marketlerin birçok ilde bulunan şubelerine personel alınacağı duyuruldu. BİM, 2020 yılı içinde 5 bin yeni personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yıl sonuna kadar yapılacak 5 bin personel alımı için ilk alımlar devam ediyor. BİM personel alımları detayları takvim.com.tr'de

    BİM MARKET BAŞVURU

    İlanlara başvurular internet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi ve iş başvuru formunu doldurarak müracaatını internet üzerinden yapması gerekmektedir.

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

    https://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx

    Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.

    BAŞVURULAR BAŞLADI

    BİM tarafından yayımlanan personel alımı duyurusun da, farklı şehirlerde , farklı kadrolara çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. 100 'den fazla yayımlanan ilana başvurular internet üzerinden yapılıyor.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    - Taze Gıda Personeli

    - Forklift Operatörü ve Depo Elemanı

    - Kasa Reyon Personeli

    - Unlu Mamüller Personeli

    - Kozmetik Personeli.

    - Kasiyer

    - Perakende Satış Elemanı

    - Beden İşçisi

    - Unlu Mamüller Personeli

    - Muhasebe Personeli

    - Mağaza Personeli

    - Kasap Personeli

    - Satış elemanı,

    - Et-Şarküteri Personeli

    - Depo Personeli

    İŞKUR İLANLARI

    T.C. vatandaşı olan ve İŞKUR kaydı olan kişiler BİM personel alım ilanlarına başvurabilir. Ayrıca BİM başvuru şartları şu şekilde;

    Her zaman müşteri memnuniyetine önem veren

    Müşterilerin istekleri doğrultusunda hizmet sunabilecek

    Takım ruhuna sahip

    Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek

    İşlerinde güler yüzlü

    Sigara içmeyen (tercihen)

    Erkek askerler için askerliğini tamamlamış (tercihen)

    BİM personel ilanlarına başvurmak isteyen adaylar aynı zamanda en yakın BİM mağazasına giderek BİM başvuru talep formu doldurabilir.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    Bim marketler tarafından art arda yayımlanan personel alımlarına başvuruların başladığı duyurulurken , ilanlara başvuru yapacaklarda genel bazı şartlar arandığına yer verildi. İlanlara başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - En az ilkokul mezunu olmak,

    - Perakende mağazacılık sektörünce çalışabilecek olmak, kariyer hedefi olan.

    - Erkek / Bayan

    - Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,

    - Takım çalışmasına yatkın,

    - Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak

    - Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,

    - Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,

    - Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,

    - Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,

    - İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti kuvvetli,

    - Müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü,

    - Takım ruhuna sahip, motivasyonu yüksek,

    - Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek,
    Haberler Ekonomi İŞKUR iş başvuru formu ve BİM iş ilanları! En az 2.500 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları nedir?
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