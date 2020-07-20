BİM market peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Bu bağlamda İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyuruda BİM market bünyesine çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR resmi adresi üzerinden yayımlanan duyurularda Bim marketlerin birçok ilde bulunan şubelerine personel alınacağı duyuruldu. BİM, 2020 yılı içinde 5 bin yeni personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yıl sonuna kadar yapılacak 5 bin personel alımı için ilk alımlar devam ediyor. BİM personel alımları detayları takvim.com.tr'de
BİM MARKET BAŞVURU
İlanlara başvurular internet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi ve iş başvuru formunu doldurarak müracaatını internet üzerinden yapması gerekmektedir.
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
https://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx
Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.
BAŞVURULAR BAŞLADI
BİM tarafından yayımlanan personel alımı duyurusun da, farklı şehirlerde , farklı kadrolara çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. 100 'den fazla yayımlanan ilana başvurular internet üzerinden yapılıyor.
ALIM YAPILAN KADROLAR
- Taze Gıda Personeli
- Forklift Operatörü ve Depo Elemanı
- Kasa Reyon Personeli
- Unlu Mamüller Personeli
- Kozmetik Personeli.
- Kasiyer
- Perakende Satış Elemanı
- Beden İşçisi
- Unlu Mamüller Personeli
- Muhasebe Personeli
- Mağaza Personeli
- Kasap Personeli
- Satış elemanı,
- Et-Şarküteri Personeli
- Depo Personeli
İŞKUR İLANLARI
T.C. vatandaşı olan ve İŞKUR kaydı olan kişiler BİM personel alım ilanlarına başvurabilir. Ayrıca BİM başvuru şartları şu şekilde;
Her zaman müşteri memnuniyetine önem veren
Müşterilerin istekleri doğrultusunda hizmet sunabilecek
Takım ruhuna sahip
Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek
İşlerinde güler yüzlü
Sigara içmeyen (tercihen)
Erkek askerler için askerliğini tamamlamış (tercihen)
BİM personel ilanlarına başvurmak isteyen adaylar aynı zamanda en yakın BİM mağazasına giderek BİM başvuru talep formu doldurabilir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Bim marketler tarafından art arda yayımlanan personel alımlarına başvuruların başladığı duyurulurken , ilanlara başvuru yapacaklarda genel bazı şartlar arandığına yer verildi. İlanlara başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az ilkokul mezunu olmak,
- Perakende mağazacılık sektörünce çalışabilecek olmak, kariyer hedefi olan.
- Erkek / Bayan
- Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak
- Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,
- Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,
- Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
- İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti kuvvetli,
- Müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü,
- Takım ruhuna sahip, motivasyonu yüksek,
- Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek,